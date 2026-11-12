Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Αυτά πρέπει να περιλαμβάνει ένα σακίδιο επιβίωσης -Δείτε βίντεο και εικόνα

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, προτείνει τα απαραίτητα είδη που θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα σακίδιο επιβίωσης.

Προ ημερών, η Κομισιόν παρουσίασε τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα κιτ επιβίωσης σε περίπτωση κρίσης, για τις πρώτες 72 ώρες.

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Σήμερα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παρουσιάζει με βίντεο τι θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα σακίδιο επιβίωσης.

Έτσι, σύμφωνα με τον ΕΕΣ, τo σακίδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

Ραδιόφωνο με μπαταρίες (και εφεδρικές μπαταρίες) για να παρακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Φάρμακα και τυχόν αναγκαία ιατρικά είδη. Κουτί πρώτων βοηθειών (οινόπνευμα, επιδέσμους, γάζες κλπ.). Βασικά εργαλεία (πολυεργαλείο, ανοιχτήρι, σχοινί κ.λπ.). Τρόφιμα που δεν αλλοιώνονται και δεν χρειάζονται μαγείρεμα (κονσέρβες, παιδικές τροφές, τροφή για ζώα κ.λπ.). Ζεστά ρούχα και κουβέρτα επιβίωσης. Φακός (με εφεδρικές μπαταρίες), κεριά, αναπτήρας ή σπίρτα. Φορτιστής κινητού τηλεφώνου. Μετρητά (τα ΑΤΜ μπορεί να μη λειτουργούν). Πόσιμο νερό σε επαρκή ποσότητα (6 λίτρα ανά άτομο σε μπουκάλια). Γυαλιά όρασης (εφεδρικό ζευγάρι). Διπλά κλειδιά σπιτιού και αυτοκινήτου. Παιχνίδια για να περνά η ώρα. Φωτοτυπίες βασικών εγγράφων σε αδιάβροχη θήκη (ταυτότητα, συνταγές φαρμάκων κ.λπ.). Είδη προσωπικής υγιεινής (σαπούνι, οδοντόκρεμα κ.λπ.).

Δείτε βίντεο: