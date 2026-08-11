Τι πρέπει να περιέχει ένα μικρό φαρμακείο παραλίας - iefimerida.gr

Μια μέρα στην παραλία συνήθως σημαίνει ήλιο, θάλασσα και χαλάρωση, αλλά μπορεί να εμπεριέχει και μικροατυχήματα, γι' αυτό ένα μικρό φαρμακείο θεωρείται απαραίτητο.



Δεν χρειάζεται να έχει ένα σωρό πράγματα μέσα, αλλά να περιλαμβάνει βασικά είδη πρώτων βοηθειών, κατάλληλα για μικροτραυματισμούς και συνηθισμένα απρόοπτα του καλοκαιριού.



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Τι μπορεί να έχει το φαρμακείο παραλίας



Πρώτα στη λίστα δεν θα μπορούσαν να μην είναι τα παυσίπονα και οι κρέμες ή τζελ για τα τσιμπήματα από μέδουσες και τσούχτρες.



Για κοψίματα, γρατζουνιές και μικροτραυματισμούς:

Αντισηπτικό διάλυμα ή spray για τον καθαρισμό μικρών τραυμάτων

Αποστειρωμένες γάζες

Τσιρότα διαφορετικών μεγεθών

Μικρό ψαλίδι και τσιμπιδάκι

Η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο μπορεί να οδηγήσει σε ηλιακό έγκαυμα, οπότε το μικρό σας φαρμακείο μπορεί να περιλαμβάνει, επίσης και κάποιο κατάλληλο προϊόν για την ανακούφιση από ηλιακό έγκαυμα.



Φυσικά, η καλύτερη αντιμετώπιση είναι η πρόληψη: αντηλιακό, καπέλο και αποφυγή της παρατεταμένης έκθεσης στον ήλιο τις ώρες με την εντονότερη ακτινοβολία.



Το φαρμακείο παραλίας δεν χρειάζεται να μετατραπεί σε ένα μεγάλο βαλιτσάκι με δεκάδες προϊόντα. Ένα μικρό, οργανωμένο νεσεσέρ με τα βασικά μπορεί να καλύψει τα πιο συνηθισμένα απρόοπτα μιας ημέρας στην παραλία.



Φυσικά, ένα τέτοιο φαρμακείο δεν αντικαθιστά την ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού ή άλλου επείγοντος περιστατικού, απευθυνθύτε σε κάποιον γιατρό.