Βιολάντα: Εντοπίστηκε διαρροή προπανίου σε σωλήνες στο υπέδαφος -«Πότισε» το χώμα, συσσωρεύτηκε αέριο, τι εκτιμούν οι Αρχές για την έκρηξη - iefimerida.gr

Τρύπα στις σωληνώσεις προπανίου που βρίσκονταν μέσα σε τοιχίο εντόπισαν, κατά πληροφορίες, αξιωματικοί της ΔΑΕΕ στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα όπου πέντε εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξαιτίας της ολικής καταστροφής των εγκαταστάσεων και των σωληνώσεων μεταφοράς αερίου που βρίσκονταν στο επίκεντρο των ερευνών τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμών ξεκίνησαν την έρευνα αντίστροφα από τις άθικτες δεξαμενές αερίου που βρίσκονταν εξωτερικά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες διαπίστωσαν ότι οι σωληνώσεις που έφευγαν από τις δεξαμενές περνούσαν ένα μέτρο κάτω από το έδαφος. Κατέληγαν στους τοίχους του υπόγειου και περνούσαν μέσα από τα δομικά υλικά και το σκυρόδεμα.

Τα αρμόδια στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος έσκαψαν το σκυρόδεμα και βρέθηκαν μπροστά σε μια τραγική έκπληξη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες εντόπισαν διάτρηση σωληνώσεων μέσα στο τοιχίο κάτι που πρέπει να είχε γίνει σε μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τα στελέχη της ΔΑΕΕ μαζί με τους πραγματογνώμονες, τον ηλεκτρολόγο μηχανικό και τον χημικό διαπίστωσαν ότι το αέριο είχε "ποτίσει" το χώμα και τα δομικά υλικά.

Η μεγάλη συσσώρευση αερίου από την διάτρηση που ενδεχομένως μεγάλωνε, βρήκε διαφυγή και εκτόνωση προ το υπόγειο.

Εκεί μεταφέρθηκε το αέριο, το οποίο κατακάθησε στο δάπεδο δημιουργώντας εκρηκτικό μείγμα το οποίο εξερράγη από κάποιο "σπινθήρα".

Η μεγάλη ποσότητα αερίου στο υπόγειο εξηγεί και τις, κατά πληροφορίες, καταγγελίες εργαζομένων πως για μεγάλο χρονικό διάστημα είχαν έντονη οσμή αερίου και έκαναν παράπονα σχετικά.





Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης και δυο ακόμη στελέχη της εταιρείας

Εντωμεταξύ οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν την Τρίτη σε τρεις συλλήψεις, του ιδιοκτήτη του εργοστασίου, του υπευθύνου ασφαλείας και του υπευθύνου βάρδιας.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση οι τρεις του εργοστασίου συνελήφθησαν από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), «για πράξεις και παραλείψεις, σχετικές με αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη, σε χώρο επιχείρησης στην Δ/Ε Μεγάλων Καλυβίων του Δήμου Τρικκαίων».

Την Τετάρτη θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.