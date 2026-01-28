Τι «βλέπουν» για τον θάνατο του βρέφους 7 ημερών -«Το ταΐσαμε στις 3 και στις 6 το βρήκαμε νεκρό», λένε οι γονείς - iefimerida.gr

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του 7 ημερών βρέφους στην Καλλιθέα.

Το παιδάκι ενός ζευγαριού Ρουμάνων διακομίστηκε τα ξημερώματα χωρίς τις αισθήσεις του στο «Παίδων» και, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των γιατρών επί 40 λεπτά με μία ώρα να το επαναφέρουν, δεν τα κατάφεραν.

Όπως είπε ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, το παιδί δεν είχε γρίπη και δεν πέθανε από γρίπη, το τεστ που του έγινε ήταν αρνητικό. Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, οι γονείς στο νοσοκομείο είπαν ότι τάισαν το παιδί στις 3 τη νύχτα και στις 6 το πρωί το βρήκαν νεκρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος δεν έχει ίχνη τραυματισμού ή κακοποίησης, με τις ίδιες πληροφορίες να αναφέρουν ότι το μωρό ήταν πρόωρο και είχε πρόβλημα με την καρδιά του.

Φως στα αίτια θανάτου του βρέφους θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του.

Oι γονείς του παιδιού, προφανώς σε σύγχυση, τη νύχτα πήγαν το παιδάκι σε κτηνιατρείο της λεωφόρου Συγγρού, απ' όπου ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο το παρέλαβε και το μετέφερε στο Παίδων «Αγία Σοφία».