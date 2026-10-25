Η Λεωφ. Ποσειδώνος γίνεται υπόγεια -Πώς αλλάζει τις μετακινήσεις στην Παραλιακή, πότε παραδίδεται - iefimerida.gr

Σημαντικές αλλαγές στις μετακινήσεις στο νότιο μέτωπο της Αθήνας αναμένεται να φέρει η υπογειοποίηση τμήματος της Λεωφόρου Ποσειδώνος, ένα έργο που φιλοδοξεί να δώσει λύσεις στο χρόνιο πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην Παραλιακή.

Η κίνηση στους δρόμους της πρωτεύουσας εξακολουθεί να αποτελεί καθημερινή πρόκληση για τους οδηγούς, ιδιαίτερα στο παραλιακό μέτωπο, όπου οι αυξημένοι κυκλοφοριακοί φόρτοι προκαλούν σημαντικές καθυστερήσεις, ειδικά κατά τις ώρες αιχμής.

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