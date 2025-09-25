«Μου είπε να βάλω μια κατσαρόλα να βράζει» -Θύμα της σπείρας που εξαπατούσε πολίτες περιγράφει πώς την έκλεψαν - iefimerida.gr

Αποκαλυπτικά είναι τα όσα λέει στο iefimerida.gr θύμα της συμμορίας που εξαπατούσε ηλικιωμένους αποσπώντας χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα.

Όπως ανακοίνωσε νωρίτερα η ΕΛ.ΑΣ. η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβε τέσσερα άτομα, μέλη της συμμορίας, η οποία είχε αποκομίσει όφελος τουλάχιστον 538.000 ευρώ!

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες παρίσταναν υπαλλήλους ηλεκτρικής ενέργειας ή συντηρητές ασανσέρ προκειμένου να μπουν σε σπίτια. Σε άλλες περιπτώσεις προσέγγιζαν ηλικιωμένους προσφέροντας... βοήθεια όταν επέστρεφαν από τις αγορές τους.

Αναλυτικά όσα λέει το θύμα της σπείρας στο iefimerida.gr:

«Ευτυχώς που τους έπιασαν γιατί μου έκαναν μεγάλο κακό. Τσακώθηκα με τα παιδιά μου γιατί με εξαπάτησαν και μου έκλεψαν οικογενειακά κειμήλια αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Ντρέπομαι για λογαριασμό τους. Εγώ γυρνούσα από τη λαϊκή. Ήμουν στεναχωρημένη. Είμαι και μεγάλη γυναίκα και εκείνη τη στιγμή ήμουν θολωμένη. Με ακολούθησε και όταν πήγα να μπω στην πολυκατοικία ήρε δίπλα μου και μου είπε ότι είναι τεχνικός της ΔΕΗ. Ένας καλοντυμένος, ούτε λεπτός ούτε παχουλός. Λίγο μελαμψός. Μπήκε μέσα μαζί μου στο ασανσέρ γιατί μου είπε ότι υπάρχει βλάβη στο δίκτυο. Με έβαλε μέσα στο σπίτι και πήγε στον πίνακα. Ανοιγόκλεινε τις ασφάλειες για να εντοπίσει την βλάβη, όπως έλεγε. Στη συνέχεια με έστειλε στην κουζίνα και μου είπε να βάλω σε μία κατσαρόλα νερό να την βάλω στο μάτι της κουζίνας και να περιμένω να βράσει. Εγώ σαν κοροΐδο τον υπάκουσα. Τότε αυτός ή κάποιος άλλος βρήκε την ευκαιρία να μπει στην κρεβατοκάμαρα και να ανοίξει το συρτάρι μου και να αρπάξει όλα τα κοσμήματα που είχα μέσα. Κειμήλια μίας ζωής. Εγώ είμαι 82 ετών και τα κοσμήματα ήταν της μητέρας μου και ακόμα παλαιότερα. Όταν έφυγε είδα το δωμάτιο αναστατωμένο και κατάλαβα ότι με είχε κλέψει. Βγήκα έξω και ένας γείτονας μου είπε ότι τον είδε να δίνει μια σακούλα με πράγματα σε έναν άλλο που έφυγε με γρήγορο βήμα. Ευτυχώς που τους έπιασαν γιατί είναι αδίστακτοι. Εάν τον είχα πάρει χαμπάρι νωρίτερα μπορεί και να με χτυπούσε. Σας ευχαριστώ πολύ που μου είπατε μία τόσο ευχάριστη είδηση. Μακάρι να βρω και τα κοσμήματα μου για να ησυχάσουν και τα παιδιά μου».