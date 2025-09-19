Θύμα ληστείας έπεσε 25χρονη Ουκρανή στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής -Την απείλησαν με μαχαίρι - iefimerida.gr

Θύμα ληστείας έπεσε 25χρονη υπήκοος Ουκρανίας, η οποία διέμενε σε τουριστικό κατάλυμα στον δήμο Κασσάνδρας, στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ο δράστης εισήλθε στο κατάλυμα όπου διέμενε η 25χρονη και με την απειλή, πιθανόν, μαχαιριού της απέσπασε χρήματα και κινητό τηλέφωνο. Η 25χρονη τραυματίστηκε ελαφρά.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη.