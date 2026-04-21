Θύμα ληστείας 75χρονος στη Χαλκίδα: Τον χτύπησε και του άρπαξε 200 ευρώ - iefimerida.gr

Θύμα ληστείας έπεσε 75χρονος στην Χαλκίδα, το βράδυ της Δευτέρας, καθώς έβγαινε από το ασανσέρ της πολυκατοικίας του.



Σύμφωνα με το θύμα, ο 53χρονος δράστης του επιτέθηκε την ώρα που έβγαινε από το ασανσέρ προκειμένου να μπει στο σπίτι του. Ο δράστης, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τον χτύπησε και τον έριξε κάτω, και αφού τον ακινητοποίησε πιάνοντας τον από τον λαιμό, του άρπαξε 200 ευρώ και κλειδιά από την τσέπη.

Χαλκίδα: Καλά στην υγεία του ο 75χρονος

Στη συνέχεια ο δράστης διέφυγε. Το θύμα υπέβαλε έγκληση σε βάρος του.



Ο 75χρονος, κατά πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία του.