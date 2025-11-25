Θύμα απάτης ο σεισμολόγος Γεράσιμος Χουλιάρας -Συναγερμός για νέα μέθοδο εξαπάτησης μέσω Messenger - iefimerida.gr

Κώδωνα κινδύνου για διαδικτυακή απάτη μέσω facebook κρούει ο γνωστός σεισμολόγος, Γεράσιμος Χουλιάρας ο οποίος φαίνεται πως έπεσε θύμα.

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο κ. Χουλιάρας εξέφρασε την αγανάκτησή του, τονίζοντας ότι η δημοφιλής πλατφόρμα έχει μετατραπεί πλέον σε «εργαλείο απάτης».

«Επειδή έπεσα θύμα ηλεκτρονικής απάτης πριν λίγο σας συμβουλεύω να μπει εμπιστεύεστε κανέναν ''φίλο'' ή ''γνωστό'' σας εδώ μέσα... Ντροπή σου Μαρκ. Εργαλείο απάτης κατάντησε η ιδέα σου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συναγερμός για τη νέα μέθοδο εξαπάτησης μέσω Messenger

Η ανάρτηση του γνωστού σεισμολόγου άναψε αμέσως φωτιές, καθώς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ηλεκτρονικές απάτες -ιδίως μέσω Facebook και Messenger- αυξάνονται με εκθετικούς ρυθμούς. Το περιστατικό που περιγράφει ο κ. Χουλιάρας δεν αφορά μόνο τον ίδιο.

H καταγγελία του μέσω gov.gr

Σε συνομιλία μαζί του αποκαλύπτεται ο τρόπος δράσης των επιτήδειων, οι οποίοι αξιοποιούν πια όχι μόνο χακαρισμένους λογαριασμούς, αλλά και στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης για πιο «πειστικές» προσεγγίσεις.

«Δέχτηκα ξαφνικά μήνυμα από μια παλιά γνωστή μου από τη Νορβηγία. Μια γυναίκα που είχα γνωρίσει πριν από χρόνια όταν ήμουν εκεί. Διαπίστωσα μετά από τη διαδικτυακή συνομιλία ότι κάτι δεν πήγαινε καλά γιατί μου ζητούσε να μπω σε έναν ηλεκτρονικό σύνδεσμο δήθεν ότι αφορούσε συνταξιούχους. Η φωτογραφία της στο Messenger ήταν αυθεντική, αλλά το προφίλ είχε διαφορετικό όνομα, κάτι που εκ των υστέρων αποδείχθηκε πως οφειλόταν στο ότι ο πραγματικός λογαριασμός της γυναίκας είχε παραβιαστεί», θα πει στο iefimerida ο κ. Χουλιάρας και θα εξηγήσει ότι «τα πρώτα μηνύματα ήταν στα Νορβηγικά, γεγονός που με ξάφνιασε αφού η γυναίκα γνώριζε πως δεν μιλούσα καλά τη γλώσσα και επικοινωνούσα πάντα στα Αγγλικά. Παρ’ όλα αυτά, η συνομιλία διατηρούσε έναν τόνο οικειότητας, ώστε να κερδίσει την εμπιστοσύνη μου».



Ο κ. Χουλιάρας αρνήθηκε να ανοίξει τον σύνδεσμο που υποτίθεται ότι αφορούσε «πρόγραμμα για συνταξιούχους». Μια απόφαση που τον έσωσε από σοβαρή οικονομική ζημιά ή από πρόσβαση επιτήδειων στα προσωπικά του δεδομένα. Λίγο αργότερα, η πραγματική ιδιοκτήτρια του λογαριασμού έκανε δημόσια ανάρτηση, ενημερώνοντας πως έχει χακαριστεί και ότι κάποιος στέλνει μηνύματα σε φίλους της. Αυτό επιβεβαίωσε τις υποψίες του κ. Χουλιάρα ότι επρόκειτο για απάτη.

«Τηλεφώνησα στην πρώην σύζυγό μου στη Νορβηγία που βρίσκεται και τη ρώτησα για τη γυναίκα τη γνωστή μας που μου είχε στείλει μήνυμα στο messenger», ανέφερε.

Τότε η πρώην σύζυγος του κ. Χουλιάρα τον ενημέρωσε ότι η συγκεκριμένη είναι απατεώνισσα και ότι είχε κατηγορηθεί πολλές φορές στο παρελθόν για παρόμοιες ενέργειες. Μάλιστα του είπε ότι ακόμα και η μητέρα της την είχε καταγγείλει για περιστατικό απάτης. Ο κ Χουλιάρας άμεσα επικοινώνησε με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος όπου έκανε επίσημη καταγγελία μέσω του gov.gr Ευτυχώς που δεν άνοιξα τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο γιατί θα είχα σοβαρή ζημιά. Ο κόσμος θα πρέπει να προσέχει γιατί τα κοινωνικά δίκτυα μετατρέπονται σε πεδίο δράσης των επιτήδειων.



Με την τεχνητή νοημοσύνη να εξελίσσεται, τα ψεύτικα προφίλ, οι αντιγραφές πραγματικών λογαριασμών και τα κακόβουλα μηνύματα γίνονται ολοένα και πιο πειστικά. Οι ειδικοί τονίζουν ότι απαιτείται πλέον διπλή προσοχή, αυστηρή επαλήθευση ταυτότητας και αποφυγή οποιουδήποτε συνδέσμου που φτάνει μέσω Messenger. Το περιστατικό, όπως επεσήμανε και ο κ. Χουλιάρας ίσως να είχε πολύ χειρότερη κατάληξη, αν δεν είχε επιδείξει έγκαιρη καχυποψία.