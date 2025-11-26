Ο πατέρας του νεκρού 19χρονου ΕΠΟΠ στο iefimerida: «Ήταν χαρούμενος για την άσκηση, θέλω μόνο να μάθω την αλήθεια» - iefimerida.gr

Βυθισμένο στο πένθος είναι το Τυμπάκι Ηρακλείου στην Κρήτη από τον αδόκητο χαμό του Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, του 19χρονου ΕΠΟΠ ο οποίος έχασε τη ζωή του σε προγραμματισμένη άσκηση στο πεδίο βολής Αφάντου του 6ου ΕΤΕΘ, στη Ρόδο.

Με λόγια σπασμένα από τον πόνο, ο πατέρας του νεαρού στρατιώτη, Εμμανουήλ, μιλώντας στο iefimerida ανέφερε ότι ο γιος του περίμενε τη συγκεκριμένη άσκηση και ήταν χαρούμενος που θα συμμετείχε σε αυτή. Παράλληλα, είπε ότι το μόνο που θέλει είναι να μάθει όλη την αλήθεια για το τραγικό συμβάν.

«Είχα μιλήσει με το παιδί μου και περίμενε την άσκηση. Ήταν χαρούμενος που θα συμμετείχε» ανέφερε στην αρχή, για να τονίσει: «Το μόνο που θέλω είναι να μάθουμε όλη την αλήθεια για το τι πραγματικά συνέβη εκείνη την ώρα».



Ο νεαρός στρατιωτικός, μόλις δύο ημέρες μετά τη μετάθεσή του στη μονάδα, συμμετείχε στις πρώτες του εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πεδίο βολής Αφάντου του 6ου ΕΤΕΘ.

Η άσκηση, που εντασσόταν στο καθιερωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, είχε τραγικό τέλος όταν εξερράγη χειροβομβίδα σκοτώνοντας τον 19χρονο και τραυματίζοντας σοβαρά έναν 39χρονο επιλοχία, πατέρα δύο παιδιών.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη φαίνεται να προκλήθηκε από πρόωρη ενεργοποίηση της χειροβομβίδας.

Το ΓΕΕΘΑ έχει διατάξει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος και να εξεταστεί εάν τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Ο 19χρονος είχε αποφασίσει με την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας να γίνει Επαγγελματίας Οπλίτης

Με καταγωγή από το Τυμπάκι Ηρακλείου, ο 19χρονος Ραφαήλ είχε ξεκινήσει με όνειρα για μια καριέρα στο στρατό. Ο πατέρας του είναι διοικητής του Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου, ενώ η αδελφή του υπηρετεί στην αστυνομία. Λάτρης των γρήγορων αυτοκινήτων, όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει από φωτογραφίες στο λογαριασμό του στο facebook, όπου ποζάρει μπροστά από supercar, ο Ραφαήλ ήθελε κατά έναν τρόπο να ακολουθήσει την πορεία του παππού του, ο οποίος -σύμφωνα με πληροφορίες- υπήρξε πυροτεχνουργός, αλλά και του πατέρα του, ο οποίος ήταν στα Σώματα Ασφαλείας. Ένα παιδί ευγενικό, χαμογελαστό, όπως λένε άνθρωποι που τον γνώριζαν, που πίστευε στο τρίπτυχο Πατρίδα, Θρησκεία Οικογένεια. Συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί είναι όλοι συγκλονισμένοι από τον χαμό του χαμογελαστού παιδιού.

Ο 19χρονος είχε αποφασίσει με την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας να γίνει Επαγγελματίας Οπλίτης, εξασφαλίζοντας τη μονιμοποίησή του στις Ένοπλες Δυνάμεις. Μετά τη βασική του εκπαίδευση στη Λαμία, τοποθετήθηκε στη Ρόδο, ενώ, σύμφωνα με τοπικά μέσα στης Κρήτης, ειδικεύτηκε ως πυροτεχνουργός, όπως και ο παππούς του. Η άσκηση στην οποία συμμετείχε ήταν από τις πρώτες του στη νέα του μονάδα, αλλά αποδείχθηκε μοιραία.