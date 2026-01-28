Θρίλερ: Συνελήφθη για δύο δολοφονίες και βιασμό στο υπόγειο διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης ο 52χρονος - iefimerida.gr

Συνελήφθη ο 52χρονος στη Θεσσαλονίκη που ομολόγησε μία δολοφονία.

Ο 52χρονος συνελήφθη για δύο δολοφονίες, ενώ ο 50χρονος συνελήφθη για έναν φόνο.





Οι δυο τους κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση βιασμού.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε χθες, ωστόσο οι θάνατοι των δύο γυναικών έχουν γίνει σε προγενέστερο χρόνο.

Οι δύο γυναίκες είχαν δηλωθεί ως εξαφανισμένες, τα ίχνη τους χάθηκαν και βρέθηκε τώρα ότι κατέληξαν στο υπόγειο διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης, που γίνεται επίκεντρο της έρευνας.

Πρόκειται για τη 46χρονη Μαρία Αγγελακούδη, η εξαφάνιση της οποίας είχε δηλωθεί στις 3 Φεβρουαρίου 2025 στην Ασφάλεια Αλεξανδρούπολης από τους οικείους της, αναφέροντας ότι δεν είχαν νέα της από τον Σεπτέμβριο του 2024, και τη 42χρονη Ευρυδίκη Κουτσάκη, η εξαφάνιση της οποίας είχε δηλωθεί στις 31/7/2025 στο Τμήμα Ασφαλείας Νεάπολης, με την τελευταία επικοινωνία της να καταγράφεται στις 23/7/2025.

Δύο γυναίκες που είχαν εξαφανιστεί και πέθαναν στο υπόγειο

Και οι δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους στο υπόγειο διαμέρισμα του 52χρονου στην οδό Υπολοχαγού Αγγελάκη στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη.

Όλοι τους ήταν χρήστες ναρκωτικών.

Ο 52χρονος παραδέχθηκε τη δολοφονία της Μαρίας Αγγελακούδη, με συνεργό τον 50χρονο. Είπε ότι φιλοξενούσε τη γυναίκα και ότι την έπνιξε με τα χέρια του γιατί φώναζε κατά τη διάρκεια βιασμού.

«Ήμασταν στο υπόγειο της οδού… Βάλαμε τα χέρια μας (σ.σ.: εννοεί με τον συγκατηγορούμενό του) στο στόμα της για να μην ακούγονται οι φωνές της. Μετά την πετάξαμε σε έναν κάδο σκουπιδιών», φέρεται να είπε.

Πώς οδηγήθηκαν στο υπόγειο διαμέρισμα οι αστυνομικοί, ερευνώντας την εξαφάνιση

Οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, έλαβαν εντολή από τον εισαγγελέα να διερευνήσουν εάν υπήρχε περίπτωση εγκληματικής ενέργειας στην εξαφάνιση της Αγγελακούδη.

Έτσι, ερευνώντας τον κύκλο της, έφθασαν στο υπόγειο διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης. Εκείνος ομολόγησε. Σορός δεν έχει βρεθεί.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών προέκυψε ότι ο 52χρονος είχε επαφές και με μία ακόμη γυναίκα που είχε εξαφανιστεί, την Ευρυδίκη Κουτσάκη, για την οποία φέρεται να ισχυρίστηκε: «Κοιμηθήκαμε μαζί, όταν ξύπνησα την είδα μελανιασμένη και φοβήθηκα». Όπως είπε, μετέφερε τη σορό στο δώμα στον τέταρτο όροφο και την άφησε από τις 24 Ιουλίου 2025, μέχρι που οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό τυλιγμένη σε κουβέρτες στο σημείο που τους υπέδειξε.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξιχνιάστηκαν οι ανθρωποκτονίες δυο γυναικών, που φέρεται να διαπράχθηκαν την 3-10-2024 και την 24-07-2025 αντίστοιχα, σε υπόγειο οικοδομής σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Για τις υποθέσεις συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες σήμερα Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, δυο ημεδαποί ηλικίας 52 και 50 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση βιασμού.

Η εξιχνίαση των υποθέσεων κατέστη δυνατή έπειτα από πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, κατόπιν παραγγελίας της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, διακριβώθηκε η εμπλοκή του 52χρονου στην εξαφάνιση 47χρονης, η οποία είχε δηλωθεί τον Φεβρουάριο του 2025 στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.

Παράλληλα, από τη συνδυαστική αξιολόγηση και ανάλυση πληροφοριακών στοιχείων και προανακριτικών δεδομένων, προέκυψε η εμπλοκή και των δυο συλληφθέντων στην εξαφάνιση 43χρονης γυναίκας, η οποία είχε δηλωθεί τον Ιούλιο του 2025 στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης- Συκεών.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε ημιτελές διαμέρισμα, αλλά και στο υπόγειο της οικοδομής, εντοπίστηκε εντός δωματίου σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, ενώ βρέθηκαν ίχνη και πειστήρια, τα οποία απεστάλησαν για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε, μαζί με την περαιωθείσα προκαταρκτική εξέταση υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και στη συνέχεια εκδόθηκαν σχετικά εντάλματα σύλληψης.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για έτερα αδικήματα, θα οδηγηθούν αρμοδίως.