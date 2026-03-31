Θρίλερ στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης: Ασφυκτικός ο θάνατος της 59χρονης που βρέθηκε σε διαμέρισμα -Τι εξετάζουν οι Aρχές - iefimerida.gr

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Aρχών για τον θάνατο της 59χρονης που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.



Φίλη της 59χρονης ενημέρωσε την Άμεση Δράση ότι δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της με αποτέλεσμα οι Aρχές να κινητοποιηθούν άμεσα. Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα και εντόπισαν τη σορό.

Εύοσμος Θεσσαλονίκης: Η γυναίκα βρέθηκε γυμνή με ζώνη στο λαιμό

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε γυμνή από τη μέση και πάνω και είχε μία ζώνη στο λαιμό. Ο ιατροδικαστής που έσπευσε στο σημείο, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, βλέπει στραγγαλισμό πίσω από τον θάνατό της.



Το grtimes αναφέρει ότι στην πόρτα του σπιτιού δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης. Οι Aρχές στρέφουν τις έρευνες προς το στενό περιβάλλον της γυναίκας, δίχως να αποκλείουν το ερωτικό κίνητρο.

Να σημειωθεί ότι 59χρονη εντοπίστηκε σε σπίτι που θα αγόραζε στην Ελλάδα, καθώς ζει μόνιμα στη Γερμανία.