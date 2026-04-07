Θρίλερ στην Παλλήνη με τον νεκρό με tie wrap στoν λαιμό -Είχε αφήσει σημείωμα, σε ποιους απευθυνόταν, τι έγραφε - iefimerida.gr

Όλα τα ενδχεχόμενα ερευνώνται για τον θάνατο του άνδρα που βρέθηκε νεκρός χθες το βράδυ στην Παλλήνη με tie wrap στον λαιμό, προκαλώντας ερωτήματα.

Ο άνδρας, 49 ετών, βρέθηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου. Τον εντόπισε διερχόμενος άνδρας που κάλεσε την ΕΛ.ΑΣ. και έσπευσε στο σημείο.

Οι Αρχές πιστεύουν ότι πρόκειται για αυτοκτονία, χωρίς τίποτα να μπορεί να αποκλειστεί.

Στο σημείο έσπευσε ιατροδικαστής, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει δει κάποιες κακώσεις που θέλει να ερευνηθούν. Ολες οι απαντήσεις θα δοθούν αφού γίνει η νεκροτομή.

Βρέθηκε σημείωμα στον νεκρό στην Παλλήνη

Πάντως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές

βρήκαν ένα σημείωμα πάνω στον νεκρό.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες το σημείωμα απευθυνόταν στον αδελφό του και στη σύζυγό του. Σε αυτό φέρεται να έγραφε «ευχαριστώ» και ότι τους αγαπά.