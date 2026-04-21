Θρίλερ με την εξαφάνιση της Ελευθερίας Γιακουμάκη στην Κρήτη: Αναζητείται στα βουνά, νεκρός βρέθηκε ο πρώην σύντροφός της - iefimerida.gr

Συνεχίζεται το θρίλερ στην Κρήτη με την εξαφάνιση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, και ενώ το απόγευμα σήμερα βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφός της.

Το ότι ο πρώην σύντροφος της Ελευθερίας Γιακουμάκη εντοπίστηκε νεκρός σε εκκλησία στο χωριό του Προφήτη Ηλία, λίγα χιλιόμετρα έξω από το Ηράκλειο, περιπλέκει τα πράγματα ακόμα περισσότερο.

Ο 39χρονος εντοπίστηκε νεκρός με τραύμα από καραμπίνα στο κεφάλι και όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι έδωσε τέλος στη ζωή του, αν και είναι νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα. Πλέον, η Αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για την υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης, ακόμα και αυτό της δολοφονίας της από τον πρώην σύντροφό της.

Είχε δώσει κατάθεση ο 39χρονος

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο άνδρας είχε δώσει κατάθεση στους αστυνομικούς για την εξαφάνιση της πρώην συντρόφου του, με τον ίδιο να υποστηρίζει πως δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την υπόθεση. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε πως είχαν χωρίσει πριν από δύο μήνες, την ίδια περίοδο που κατέληξε και ο πατέρας της, εξαιτίας χρόνιων προβλημάτων υγείας.



Ο άνδρας υποστήριξε πως δεν είχαν προβλήματα στις επαφές τους, σε αντίθεση με τις μαρτυρίες συγγενικών προσώπων της 43χρονης που υποστήριξαν στους αστυνομικούς πως ο πρώην σύντροφός της ήταν πιεστικός και είχαν συχνά καβγάδες, μέχρι που χώρισαν οριστικά.

Αναζητείται στα βουνά η 43χρονη

Από την άλλη πλευρά, οι Αρχές επιχειρούν να συλλέξουν όλα τα κομμάτια του παζλ για να φτάσουν στα ίχνη της Ελευθερίας Γιακουμάκη.

Η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, από τον 23χρονο γιο της, στη 01:20 τα ξημερώματα της Δευτέρας 20/4/2026.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε ο 23χρονος, η μητέρα του έφυγε από το σπίτι της στο Ηράκλειο στις 11 το πρωί της Κυριακής 19/4/2026, με το άσπρο τζιπ της.

Η τελευταία τους επικοινωνία έγινε στις 19:00 της ίδιας ημέρας.

Αυτό που προκαλεί ωστόσο εντύπωση είναι το γεγονός ότι η μητέρα του τού έστειλε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα το οποίο έγραφε: «Θα σου τηλεφωνήσω αργότερα».

Μετά τη δήλωση εξαφάνισης το κινητό της τηλέφωνο έδινε στίγμα σε ορεινή περιοχή, ωστόσο σήμερα αυτό πρέπει να έκλεισε. Οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί σε μία ακτίνα 10 χιλιομέτρων γύρω από δυσπρόσιτο ορεινό σημείο, στο όρος Γιούχτα, ανάμεσα σε Αρχάνες και Αθανάτους.

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουν οι αστυνομικοί στη διάθεσή τους, η 44χρονη δεν φαίνεται να αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας, ενώ δεν έχει ιστορικό ψυχιατρικών ή ψυχολογικών προβλημάτων.

Βίντεο: Το σημείο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο 39χρονος πρώην σύντροφος της Ελευθερίας