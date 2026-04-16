Θρίλερ στη Μεσαρά: Στην Ασφάλεια Ηρακλείου ο θάνατος μυστήριο ενός 49χρονου -Τα αναπάντητα ερωτήματα - iefimerida.gr

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του θανάτου 49χρονου στη Μεσαρά, καθώς την προανάκριση αναλαμβάνει πλέον η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Ο άτυχος άνδρας, πατέρας ενός παιδιού, κατέληξε στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου Νοσοκομείου έπειτα από περίπου 21 ημέρες νοσηλείας, έχοντας υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε παραμένουν αδιευκρίνιστες, με τα ερωτήματα να πυκνώνουν.

Σύμφωνα με το cretalive, την υπόθεση χειριζόταν μέχρι πρότινος το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού, ωστόσο πλέον περνά στην Ασφάλεια Ηρακλείου, η οποία αναμένεται να εντείνει τις έρευνες, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.

Στο μικροσκόπιο οι κάμερες ασφαλείας

Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τα ευρήματα από κάμερες ασφαλείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 49χρονος καταγράφηκε γύρω στις 11:23 το πρωί να αποχωρεί από καφέ, έχοντας αγοράσει ροφήματα και τρόφιμα, τα οποία προορίζονταν για εργάτη σε χωράφι. Λίγα λεπτά αργότερα, περίπου στις 11:30, εμφανίζεται σε δεύτερη κάμερα να επιστρέφει προς το σπίτι του με το μηχανάκι.

Ωστόσο, τα αντικείμενα που μετέφερε δεν παραδόθηκαν ποτέ και εντοπίστηκαν πεταμένα ημέρες μετά, εντείνοντας το μυστήριο για το τι συνέβη στο ενδιάμεσο διάστημα.

Όταν επέστρεψε στο σπίτι παρουσίαζε συμπτώματα επιδείνωσης, με αιμορραγία από τη μύτη και έντονο πονοκέφαλο. Η κατάστασή του χειροτέρεψε ραγδαία, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 49χρονος κατέληξε στις 22 Μαρτίου. Πλέον, στο πλαίσιο των ερευνών εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο άρσης τηλεφωνικού απορρήτου, προκειμένου να ριχθεί φως στην υπόθεση.