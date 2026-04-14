Θρίλερ με τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι -Στο μικροσκόπιο οι συναντήσεις που είχε πριν καταλήξει - iefimerida.gr

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τον αιφνίδιο θάνατο της 19χρονης Μυρτώς, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, με τις Αρχές να αναζητούν απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία.



Λίγο μετά τις 4 και μισή τα ξημερώματα κλήθηκε πλήρωμα του ΕΚΑΒ προκειμένου να παραλάβει μια νεαρή κοπέλα η οποία δεν είχε τις αισθήσεις και ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Διασώστες έσπευσαν άμεσα στο σημείο και τη μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, ωστόσο, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η 19χρονη κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.



Οι πρώτες εκτιμήσεις των γιατρών δεν έδειξαν εμφανή σημάδια κακοποίησης ή τραυματισμών που να παραπέμπουν σε βίαιο θάνατο, γεγονός που εντείνει το μυστήριο γύρω από την υπόθεση. Για τον λόγο αυτό έχει ήδη διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, καθώς και τοξικολογικών εξετάσεων, τα αποτελέσματα των οποίων θα ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου της.

Τι ερευνούν οι Αρχές για τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι

Την ίδια στιγμή, στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει οι τελευταίες ώρες της 19χρονης και η συνάντηση που είχε, σύμφωνα με πληροφορίες, με δύο άτομα που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Μάλιστα, στο σημείο όπου βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της η Μυρτώ είναι, σύμφωνα με ντόπιους, ένα μέρος όπου κατά καιρούς παρατηρείται διακίνηση και χρήση ουσιών.



Η άτυχη κοπέλα, που προερχόταν από μονογονεϊκή οικογένεια, είχε μπροστά της όνειρα και σχέδια για το μέλλον. Η μητέρα της, νοσηλεύτρια στο πρόγραμμα «νοσηλεία κατ’ οίκον», καλείται τώρα να διαχειριστεί μια απώλεια που έχει συγκλονίσει όχι μόνο την ίδια, αλλά και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.



Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά.