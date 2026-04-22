Θρίλερ με την Ελευθερία: Το σενάριο να την καταδίωξε στα βουνά ο πρώην της -Είχε κάνει τρεις απόπειρες ο 39χρονος μετά τον χωρισμό - iefimerida.gr

Συνεχίζονται για τρίτο 24ωρο οι έρευνες στην Κρήτη για τον εντοπισμό της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη η οποία εξαφανίστηκε την περασμένη Κυριακή.

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας που «χτενίζουν» σπιθαμή προς σπιθαμή τις περιοχές από τις οποίες εκτιμάται ότι πέρασε η 43 χρονη μητέρα, η οποία έφυγε από το σπίτι της στις Δαφνές Ηρακλείου το πρωί της περασμένης Κυριακής και δεν επέστρεψε ποτέ.

Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της Ελευθερίας Γιακουμάκη

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 43χρονη έφυγε από το σπίτι της στις 11:02 το πρωί της Κυριακής. Τελευταία κάμερα την αποτυπώνει πριν βγει στον επαρχιακό δρόμο Αρχανών-Ηρακλείου.

Στα 300 μέτρα από το σημείο που τη «βλέπει» η κάμερα εντοπίστηκε μια φυσιγγιοθήκη και μια θήκη κυνηγετικού όπλου, όπως και ένα πακέτο τσιγάρα μάρκας που κάπνιζε ο 39χρονος.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στις 11:50, σε απόσταση περίπου 2 χλμ. από εκεί που αποτυπώνει η κάμερα την αγνοούμενη κοντά στους Αθανάτους, ο 39χρονος φαίνεται να είχε την πτώση με τη μοτοσικλέτα, καθώς απευθύνεται σε ιδιοκτήτη καταστήματος να του καλέσει ταξί, στο οποίο επιβιβάζεται και φεύγει.

Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν ο 39χρονος να καταδίωξε την 43χρονη από Αρχάνες προς Αθανάτους. Σε αυτή τη διαδρομή της καταδίωξης είτε η 43χρονη έπεσε σε γκρεμό, είτε εκείνος την πυροβόλησε με την ίδια κατάληξη. Σε αυτή τη διαδρομή εικάζουν ότι είχε την πτώση με τη μοτοσικλέτα ο 39χρονος.

Να σημειωθεί ότι το τελευταίο στίγμα του κινητού της 43χρονης είναι πριν από τους Αθανάτους. Όσο για το αυτοματοποιημένο μήνυμα προς τον γιο της στις 19:00 της Κυριακής, οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν να είναι από άλλο πρόσωπο.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο αυτόχειρας μετά τον χωρισμό τους είχε κάνει τρεις απόπειρες αυτοκτονίας.

Ερευνούν η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων και σκύλος της Πυροσβεστικής

Στις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί, συμμετέχει επιπλέον μια ομάδα της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων και ένας σκύλος της Πυροσβεστικής.

Την ίδια στιγμή οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η εξαφάνιση της 43χρονης μητέρας τριών παιδιών να συνδέεται με τον θάνατο του 39χρονου πρώην συντρόφου της που φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε χθες το απόγευμα και εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή, κοντά στο χωριό Προφήτης Ηλίας.

INTIME / ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ

