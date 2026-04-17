Θρίλερ με νεκρή γυναίκα στο κέντρο της Αθήνας -«Ξύπνησα από κραυγές, φώναζε συγγνώμη, άνοιξε, έλα πίσω» - iefimerida.gr

Νεκρή εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί μία γυναίκα σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida και του Γιώργου Σόμπολου, οι αστυνομικοί κλήθηκαν στο σημείο έπειτα από τηλεφώνημα και εντόπισαν τη σορό της άτυχης κοπέλας μέσα σε μία λίμνη αίματος. Η άτυχη κοπέλα φέρεται να κατέληξε στο κενό από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου δωματίου βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ήδη στα χέρια των αστυνομικών βρίσκεται ένας άντρας ο οποίος ανακρίνεται αυτή την ώρα, ενώ επιτόπου βρίσκεται και ιατροδικαστής για να έχει μία πρώτη εικόνα για το εάν πρόκειται για έγκλημα ή κάτι άλλο.

Συγκλονιστική μαρτυρία ενοίκου διπλανού διαμερίσματος

Ένοικος διπλανού διαμερίσματος, μιλώντας σε δημοσιογράφους όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, στο σημείο της τραγωδίας υποστήριξε ότι ξύπνησε από κραυγές τα ξημερώματα.



«Η γυναίκα έλεγε, “άνοιξε, συγγνώμη, έλα πίσω” και τέτοια μουρμούρα μέσα από τα δόντια, “μωρό μου, συγγνώμη, έλα πίσω”. Αυτό διέκρινα στην αγγλική γλώσσα, ο άνδρας δεν διέκρινα τι έλεγε. Δεν ξέρω τι δουλειά έχουν εδώ ή ποιοι είναι, διέμενα στο διαμέρισμα το βράδυ. Ξύπνησα κατευθείαν στις 4 τα ξημερώματα από κραυγές», ισχυρίστηκε.