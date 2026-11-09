Τροχαίο στη λεωφόρο Αθηνών: Δώρισαν τα όργανα του Άγγελου -Ψάχνουν το ασημί ΙΧ που τον παρέσυρε και τον εγκατέλειψε, τι ζητά η οικογένεια - iefimerida.gr

Σε μια προσπάθεια να αποκρυπτογραφήσουν την πινακίδα του αυτοκινήτου που εμπλέκεται στο θανατηφόρο τροχαίο με εγκατάλειψη στη λεωφόρο Αθηνών έχουν επιδοθεί οι αστυνομικοί, καθώς οι έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού που άφησε πίσω του νεκρό τον 45χρονο Άγγελο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Την ίδια ώρα, η οικογένειά του, μέσα στην οδύνη και στη συντριβή της, πήρε τη γενναία απόφαση να προχωρήσει σε δωρεά οργάνων, κάνοντας έτσι ένα «δώρο ζωής» σε άλλους ασθενείς.

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Δέκα ημέρες μετά το δυστύχημα στη λεωφόρο Αθηνών, η Τροχαία έχει συγκεντρώσει βιντεοληπτικό υλικό από καταστήματα της περιοχής, ενώ δύο βασικές μαρτυρίες αναφέρουν ότι δύο αυτοκίνητα φέρονται να έκαναν κόντρες στον δρόμο, και το ένα, επιχειρώντας να προσπεράσει το άλλο, χτύπησε τη μοτοσικλέτα του Άγγελου. Το όχημα που αναζητείται είναι ασημί, με φαρδιά λάστιχα και μεγάλη απόληξη εξάτμισης, μάρκας Mitsubishi.

Ο 45χρονος Άγγελος

«Να βρεθεί αυτός που παρέσυρε και σκότωσε τον Άγγελο» λέει ο αδελφός του στο iefimerida

Ο αδελφός του θύματος, Θωμάς Σφαλαγκάκος, μιλώντας στο iefimerida εκφράζει την πεποίθηση ότι η έρευνα βρίσκεται κοντά σε κρίσιμο σημείο και, παράλληλα, κάνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι για το τροχαίο δυστύχημα να απευθυνθεί στην Αστυνομία προκειμένου ο υπαίτιος οδηγός να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη. «Η Αστυνομία μάς έχει δώσει την αίσθηση ότι είναι κοντά. Έχουν αποκλείσει αρκετές περιπτώσεις και προσπαθούν να εντοπίσουν το αυτοκίνητο δουλεύοντας ουσιαστικά ανάποδα, καθώς δεν έχουν στα χέρια τους την πινακίδα κυκλοφορίας μέχρι στιγμής. Εμείς ζητάμε από όποιον έχει δει κάτι και μπορεί, να δώσει πληροφορίες στις Αρχές ώστε να βρεθεί αυτός που παρέσυρε και σκότωσε τον Άγγελο» αναφέρει.

Το αυτοκίνητο που αναζητείται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι ένα τροποποιημένο Mitsubishi, με χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει από τα συνηθισμένα οχήματα. «Είναι ένα καγκούρικο Mitsubishi, με φαρδιά λάστιχα και μεγάλη εξάτμιση. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που γνωρίζουμε και που προσπαθούν να αξιοποιήσουν οι αστυνομικοί για να φτάσουν στον οδηγό», επισημαίνει ο αδελφός του Άγγελου.

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Το μεγαλύτερο βάρος της έρευνας έχει πέσει στα βίντεο από κάμερες ασφαλείας επιχειρήσεων που βρίσκονται κατά μήκος της Λεωφόρου Αθηνών. Η οικογένεια έχει κινητοποιηθεί για τη συγκέντρωση υλικού, καθώς ο δρόμος είναι κεντρικός και υπάρχουν αρκετές κάμερες που ενδέχεται να έχουν καταγράψει την πορεία των αυτοκινήτων πριν και μετά τη σύγκρουση. «Έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε βίντεο από καταστήματα της περιοχής. Επειδή πρόκειται για κεντρικό δρόμο, υπάρχουν κάμερες που έχουν καταγράψει την πορεία των οχημάτων, ενώ υπάρχουν και καταγραφές από την ακριβή στιγμή του ατυχήματος και όλα βρίσκονται στα χέρια της Αστυνομίας. Το πρόβλημα είναι ότι η ποιότητα των εικόνων δεν επιτρέπει εύκολα την αναγνώριση της πινακίδας. Οι κάμερες των καταστημάτων δεν έχουν καλή ανάλυση. Η εικόνα είναι θολή, κι αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ την προσπάθεια να διακρίνουμε την πινακίδα του αυτοκινήτου. Το υλικό βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας και υπάρχει ειδικό τμήμα που το επεξεργάζεται, ώστε να μπορέσουν να βγάλουν κάποιο αποτέλεσμα», σημειώνει ο κ. Σφαλαγκάκος.

Η επεξεργασία του υλικού βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να αναζητούν ακόμη και την παραμικρή λεπτομέρεια που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίηση του οχήματος.

Οι κάμερες της Τροχαίας

Την ίδια ώρα, η οικογένεια εκφράζει προβληματισμό για τη λειτουργία των καμερών της Τροχαίας στην περιοχή. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο αδελφός του θύματος, υπάρχουν υποψίες ότι ορισμένες από αυτές ενδέχεται να μη λειτουργούσαν τη στιγμή του δυστυχήματος, με αποτέλεσμα η έρευνα να στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις ιδιωτικές καταγραφές των επιχειρήσεων.

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση έχουν οι μαρτυρίες δύο ανθρώπων που βρίσκονταν κοντά στο σημείο. Πρόκειται για οδηγό αυτοκινήτου που κινούνταν πίσω από τα εμπλεκόμενα οχήματα και οδηγό δικύκλου, οι οποίοι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει η οικογένεια, περιέγραψαν δύο αυτοκίνητα να πραγματοποιούν κόντρες. «Από αυτά που έχουν περιγράψει οι δύο βασικοί μάρτυρες, ένα αυτοκίνητο που βρισκόταν πίσω και ένα μηχανάκι, προκύπτει ότι δύο αυτοκίνητα έκαναν κόντρες. Το ένα ήταν πίσω από το άλλο και, στην προσπάθειά του να προσπεράσει, το πίσω αυτοκίνητο χτύπησε τον Άγγελο».

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Ο 45χρονος Άγγελος, φορώντας κράνος και ειδικό εξοπλισμό - ρουχισμό, επέστρεφε από τη δουλειά του και κινούνταν κανονικά με το σκούτερ του στη δεξιά λωρίδα, χωρίς να αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα. «Ο αδελφός μου πήγαινε κανονικά στον δρόμο του. Επέστρεφε από τη δουλειά του, με ταχύτητα περίπου 40 χιλιομέτρων την ώρα, στη δεξιά λωρίδα. Δεν έκανε κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνει κάθε οδηγός που κινείται στον δρόμο», περιγράφει ο αδερφός του θύματος.

Το αυτοκίνητο φέρεται να τον χτύπησε από το πλάι, στην περιοχή του μπροστινού τροχού, με συνέπεια να χάσει τον έλεγχο της μοτοσικλέτας και να καταλήξει στα προστατευτικά κιγκλιδώματα και σε τσιμεντένιο προστατευτικό. «Τον χτύπησε από το πλάι, μπροστά στη ρόδα, και τον έβγαλε από την πορεία του», αναφέρει ο αδελφός του.

Για τους συγγενείς του Άγγελου, το ζητούμενο είναι να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος και να αξιοποιηθεί κάθε διαθέσιμο στοιχείο. Σε ανάρτησή της, η σύζυγος του Άγγελου περιέγραψε τη μεγάλη κινητοποίηση όσων προσπαθούν να βοηθήσουν την οικογένεια και εξέφρασε την ελπίδα ότι η προσπάθεια αυτή θα οδηγήσει στη δικαίωση. «Αγάπη μου η ανταπόκριση του κόσμου είναι ασύλληπτη!!! Ξέρω ότι βλέπεις τις προσπάθειες όλων... Είναι γιατί σ' αγαπούσαν πολύ!!! Πλησιάζει η δικαίωση», έγραψε, ευχαριστώντας με τον τρόπο της όλους όσοι έχουν ανταποκριθεί στις εκκλήσεις για πληροφορίες και βιντεοληπτικό υλικό.

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Αύριο αναμένεται συγγενείς και φίλοι να αποχαιρετήσουν τον 45χρονο στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στη Μεταμόρφωση. Η οικογένεια έχει ζητήσει, αντί στεφάνων, να ενισχυθεί ο Σύλλογος «Βγες στο Φως», τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του Άγγελου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, στις 30 Οκτωβρίου, περίπου στις 18:15, στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών 285, στην περιοχή του Αιγάλεω, στο ρεύμα προς Αθήνα, η δίκυκλη μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και ανετράπη στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού της. Στο πλαίσιο της έρευνας, εξετάζεται η πιθανή εμπλοκή δεύτερου οχήματος. Η ΕΛ.ΑΣ. στην ανακοίνωσή της ζητάει πληροφορίες για ασημί επιβατικό αυτοκίνητο με πρώτο έτος κυκλοφορίας από το 2005 έως το 2009 και απόληξη εξάτμισης αυξημένης διαμέτρου. Επισημαίνει ότι όποιος γνωρίζει οτιδήποτε για το περιστατικό ή διαθέτει βιντεοληπτικό υλικό από τη συγκεκριμένη περιοχή και χρονική περίοδο μπορεί να επικοινωνήσει με το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής.