Ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί τι συμβαίνει με την αφρικανική σκόνη -«Τη βλέπουμε στον ουρανό αλλά δεν τη "ζούμε" στην επιφάνεια» - iefimerida.gr

Το φαινόμενο της αφρικανικής σκόνης που εκτυλίσσεται σε περιοχές της χώρας ανέλυσε ο Θοδωρής Κολυδάς.



Ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, μέσω ανάρτησής του, εξηγεί τι συμβαίνει με την αφρικανική σκόνη, γράφοντας χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων: «Οι συγκεντρώσεις, όπως προκύπτει και από τα προγνωστικά δεδομένα, κινούνται σε χαμηλά έως μέτρια επίπεδα και δεν συνιστούν λόγο ανησυχίας για τη μεγάλη πλειονότητα του πληθυσμού. Η υπερβολική προβολή του φαινομένου, με έντονες απεικονίσεις και δραματικούς χρωματισμούς, συχνά δημιουργεί περισσότερο άγχος παρά ουσιαστική ενημέρωση».



Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά για την αφρικανική σκόνη

«Η εικόνα της ατμόσφαιρας πάνω από την Αθήνα αυτές τις ημέρες είναι πιο σύνθετη απ’ όσο δείχνουν οι εντυπωσιακοί χάρτες. Στο ειδικό διάγραμμα -τεφίγραμμα- φαίνεται η κάθετη δομή της ατμόσφαιρας.

✔️Στις χαμηλές στάθμες, κοντά στην επιφάνεια, επικρατούν ενισχυμένοι βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι ουσιαστικά «καθαρίζουν» την κατώτερη τροπόσφαιρα και δεν επιτρέπουν στη σκόνη να κατέβει σε επίπεδα που να επηρεάζουν την καθημερινότητά μας.

✔️Αντίθετα, στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας διατηρείται ένα ρεύμα νοτιοανατολικών ανέμων, το οποίο μεταφέρει αφρικανική σκόνη σε μεγάλα ύψη. Η σκόνη αυτή παραμένει αιωρούμενη ψηλά, δημιουργώντας μια ελαφρά θόλωση του ουρανού, χωρίς όμως ουσιαστική επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα στο επίπεδο όπου ζούμε και αναπνέουμε.

✔️Οι συγκεντρώσεις, όπως προκύπτει και από τα προγνωστικά δεδομένα, κινούνται σε χαμηλά έως μέτρια επίπεδα και δεν συνιστούν λόγο ανησυχίας για τη μεγάλη πλειονότητα του πληθυσμού. Η υπερβολική προβολή του φαινομένου, με έντονες απεικονίσεις και δραματικούς χρωματισμούς, συχνά δημιουργεί περισσότερο άγχος παρά ουσιαστική ενημέρωση.

📌Με απλά λόγια: βλέπουμε τη σκόνη στον ουρανό, αλλά δεν τη «ζούμε» στην επιφάνεια».