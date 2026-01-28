Θλίψη για τους 7 νεκρούς του ΠΑΟΚ -Κόσμος αφήνει λουλούδια στην Τούμπα, την Πέμπτη επιστρέφουν σοροί και τραυματίες - iefimerida.gr

Θρήνος επικρατεί σε όλη τη χώρα για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία, πηγαίνοντας με βαν στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν τον αγώνα με τη Λιόν για το Europa League.

Άπαντες πενθούν για τα «αετόπουλα» που έχασαν τη ζωή τους με τόσο σοκαριστικό τρόπο, με πλήθος κόσμου να πηγαίνει στην Τούμπα για να τιμήσει τη μνήμη τους με ένα λουλούδι και ένα κερί.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε και επιμνημόσυνη δέηση στη Θύρα 4, ενώ νωρίτερα στην μπουτίκ της ομάδας τοποθετήθηκαν φανέλες με τα ονόματα των επτά θυμάτων, αλλά και ενός ακόμη οπαδού που έχασε τη ζωή του στη Λάρισα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες υπέστη καρδιακή προσβολή, μόλις έμαθε για το τραγικό περιστατικό.

Μέσα σε αυτό το πένθος η ποδοσφαιρική Θεσσαλονίκη είναι ενωμένη, με αντιπροσωπεία του Άρη να δίνει το παρών, δείχνοντας ότι σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις δεν υπάρχουν αντιπαλότητες.

Aεροπορικώς η επιστροφή των σορών και δύο τραυματιών



Την Πέμπτη θα επιστρέψουν στην Ελλάδα οι σοροί των επτά νεκρών και δύο από τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Ειδικότερα, ο επαναπατρισμός των σορών στη Θεσσαλονίκη θα γίνει με ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ οι τραυματίες θα επιστρέψουν με ειδικό αεροσκάφος του Υπουργείου Υγείας.

Ειδικότερα, θα επαναπατριστούν οι δύο από τους τρεις τραυματίες, καθώς ο τρίτος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα και δεν γίνεται να μετακινηθεί.

«Όλα τα θυμάμαι, δεν έχασα τις αισθήσεις μου», δηλώνει ένας από τους τραυματίες



Ένας από τους τραυματίες μίλησε στο Mega για την κατάσταση της υγείας του αλλά και των δύο άλλων τραυματιών, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όλα τα θυμάμαι, δεν έχασα τις αισθήσεις μου ούτε μια στιγμή».

«Δεν ξέρω, δεν οδηγούσα. Είμαι καλά, αφού μιλάμε. Δεν ξέρω πράγματα να σου πω σίγουρα, για να έχεις μια απάντηση. Εγώ σήμερα θρηνώ τους φίλους μου. Σήμερα είναι πένθος. Δεν με ενδιαφέρει τι έχουν καταθέσει. Δεν μπορώ να ξέρω τι έχουν καταθέσει. Έγινε ένα σοβαρό δυστύχημα. Είμαστε τρεις επιζώντες. Εγώ κι άλλοι δύο που είναι μέσα στο νοσοκομείο και επτά νεκροί.

Είμαι μόνος μου σε ένα δωμάτιο, δεν ξέρω ρουμάνικα, δεν ξέρω καλά αγγλικά. Τυχαία άκουσα τις φωνές τους, καθώς περνούσα με το καροτσάκι για να κάνω μαγνητική, τους άκουσα, ξέρω τουλάχιστον ότι είναι ζωντανοί. Είχαν μια σταθερή νύχτα όσον αφορά τα αποτελέσματα και που ρώτησα τους γιατρούς σήμερα για το πώς είναι οι φίλοι μου. Μου είπαν καλά λόγια. Πολύ πιθανόν αύριο να φύγουμε με αεροπλάνο όλοι. Κάτι κατάγματα, κάτι σπασίματα έχω. Όλα τα θυμάμαι, δεν έχασα τις αισθήσεις μου ούτε μια στιγμή», είπε ο ένας εκ των τραυματιών.

«Δεν είμαι σίγουρος πώς κόλλησε εκεί. Θα το έχετε δει το βίντεο. Υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά και να μη γίνει τίποτα. Από την Έδεσσα το νοικιάσαμε το βανάκι, ο οδηγός πήγε και το πήρε από εκεί και μας ''φόρτωσε'' όλους από Θεσσαλονίκη. Ήμασταν έξι άτομα από την Ημαθία και οι υπόλοιποι είναι από άλλες περιοχές. Βρεθήκαμε όλοι σε ένα κοινό σημείο που είχαμε δώσει ραντεβού. Ήμασταν σαν αδέλφια, είμαστε πολύ φίλοι», πρόσθεσε.



«Το βαν δεν είχε σύστημα Lane Assist» λέει στο iefimerida ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας ενοικίασης



Ο νομικός σύμβουλος των ιδιοκτητών της εταιρείας από την οποία νοίκιασαν το βαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, Αντώνης Ξυλουργίδης, μιλώντας στο iefimerida εξήγησε ότι το αυτοκίνητο ήταν μοντέλο του 2017, μηχανολογικά και ηλεκτρονικά άρτιο, με ελαστικά που είχαν αλλάξει μόλις δύο μήνες πριν και είχαν διανύσει ελάχιστα χιλιόμετρα.

Το όχημα διέθετε οκτώ θέσεις και όχι δέκα, όπως είχε λανθασμένα αναφερθεί, και δεν απαιτούσε επαγγελματική άδεια οδήγησης για τους οδηγούς του.

Καταρρίπτοντας τις πληροφορίες που θέλουν το αυτοκίνητο να διέθετε σύστημα lane assist, ο κ. Ξυλουργίδης τόνισε με κατηγορηματικό τρόπο ότι «το βαν δεν διέθετε σύστημα Lane Assist και αν υπήρχε αυτό το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα όταν ο οδηγός ανάβει φλας. Η αναπαραγωγή αυτού του ισχυρισμού είναι λοιπόν αδιανόητη».

Ο νομικός σύμβουλος καταδικάζει την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή φρικιαστικών εικόνων από το δυστύχημα, τονίζοντας ότι «αυτό πληγώνει βαθιά τις οικογένειες των θυμάτων, οι οποίες ζουν έναν αβάσταχτο πόνο. Αυτό που βλέπουμε στα μέσα ενημέρωσης σκοτώνει ξανά τους συγγενείς. Τέτοιες εικόνες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες αρχές και τους πραγματογνώμονες για την επίσημη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος».

Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας που «καρφώθηκε» το βαν -«34 χρόνια στο τιμόνι, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»



Ο οδηγός της νταλίκας, στην οποία «καρφώθηκε» το βαν με τους Έλληνες οπαδούς του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν μέσω Ρουμανίας στη Γαλλία, μίλησε για τις συνθήκες του δυστυχήματος σε Μέσο της χώρας του.

Μιλώντας στην ιστοσελίδα Libertatea της Ρουμανίας για το δυστύχημα στον αυτοκινητόδρομο DN6, είπε μεταξύ άλλων: «Οδηγώ νταλίκα 34 χρόνια και δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου κάτι παρόμοιο. Έχω κάνει πάνω από 1.000.000 χιλιόμετρα και πρώτα φορά συναντώ τέτοια συνθήκη».

Σύμφωνα με ρουμανικά ΜΜΕ, το χθεσινό δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ είναι το χειρότερο που έχει γίνει στην κομητεία της Τιμισοάρα εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια.