Θλίψη στην κηδεία της Βούλας που έχασε τη ζωή της στην τραγωδία της Βιολάντα [εικόνες] - iefimerida.gr

Βαρύ πένθος επικρατεί σε Καρδίτσα και Τρίκαλα μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα», από διαρροή προπανίου, που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Ειδικότερα, ανάμεσα στα θύματα της τραγωδίας βρίσκεται και η Σταυρούλα (Βούλα) Μπουκουβάλα, 56 ετών, από την Καρδίτσα, η οποία εργαζόταν στην εταιρεία τα τελευταία δέκα χρόνια. Η άτυχη γυναίκα ήταν μητέρα δύο παιδιών, ηλικίας 23 και 18 ετών. Η τραγωδία βύθισε στο πένθος την οικογένειά της και την τοπική κοινωνία, καθώς ήταν ένας ιδιαίτερα αγαπητός άνθρωπος.

Βουβός πόνος στην κηδεία της Βούλας στην Καρδίτσα

Όπως αναφέρουν πληροφορίες της ΕΡΤ, η κηδεία τελείται αυτή την ώρα, στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Προάστιο Καρδίτσας. Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι έχουν συγκεντρωθεί για να πουν το τελευταίο «αντίο», σε κλίμα βαθιάς οδύνης και σιωπής, ενώ δεκάδες στεφάνια βρίσκονται έξω από τον ναό για να τιμήσουν τη μνήμη της.

Ο πόνος είναι βουβός και το ερώτημα «γιατί» παραμένει αναπάντητο, καθώς η τοπική κοινωνία προσπαθεί να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της τραγωδίας που σημειώθηκε στον χώρο εργασίας.