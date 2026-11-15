Θλίψη για τους δύο πυροσβέστες που χάθηκαν στο Ζεφύρι: Είχε πέσει από οικοδομή πριν από χρόνια ο 44χρονος, το καλοκαίρι ορκίστηκε ο 23χρονος

Θλίψη στο Πυροσβεστικό Σώμα -και όχι μόνο- μετά τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι.

Οι δύο άνδρες, ο 44χρονος υπαρχιπυροσβέστης Ηλίας Βαλάτσος και ο 23χρονος πυροσβέστης Γιώργος Ζυμπίδης έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς που είχε εκδηλωθεί σε εγκαταλελειμμένο τριώροφο κτίριο.

Ο 44χρονος ασχολούνταν πολύ με τον αθλητισμό, και μάλιστα έπαιζε σε ερασιτεχνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, ενώ ο 23χρονος είχε ολοκληρώσει μόλις το καλοκαίρι του 2026 τις σπουδές του στη Σχολή Πυροσβεστών. Και οι δύο υπηρετούσαν ως πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μία ακόμη πληροφορία που έχει δημοσιοποιηθεί προσθέτει μια τραγική διάσταση στην υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 44χρονος εργαζόταν παλαιότερα ως οικοδόμος και μάλιστα είχε επιβιώσει από κατάρρευση οικοδομής, προτού ενταχθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Πώς έγινε το δυστύχημα στο Ζεφύρι

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κατέρρευσε το πάτωμα στο κτίριο του Ζεφυρίου όπως διαπίστωσαν κατά την αυτοψία τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Κάτι που σημαίνει ότι οι πυροσβέστες δεν καταπλακώθηκαν από συντρίμμια. Ο 44χρονος και ο 23χρονος κατέβηκαν στο υπόγειο όπου είχε ξεσπάσει η πυρκαγιά. Ο τρίτος είχε παραμείνει στο κλιμακοστάσιο μεταξύ ισογείου και υπογείου. Και οι τρεις φορούσαν αντιασφυξιογόνες μάσκες και είχαν μπουκάλες οξυγόνου διάρκειας 25 λεπτών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο άτυχοι πυροσβέστες φέρονται να έχασαν τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς, ενώ κάποιος από τους δύο φαίνεται να είχε σφοδρή πτώση. Δεν αποκλείεται ο ένας πυροσβέστης να προσπαθούσε να βοηθήσει τον συνάδελφο του.

Οι μπουκάλες οξυγόνου φαίνεται να άδειασαν, με αποτέλεσμα οι δύο πυροσβέστες να υποστούν ασφυξία, κάτι που πιθανόν θα διαπιστωθεί στη νεκροτομή. Διερευνάται αν οι μπουκάλες άδειασαν πριν το χρονικό διάστημα των 25 λεπτών διάρκειάς τους.

Ο τρίτος πυροσβέστης κατάφερε να βγει από το κτίριο και να ειδοποιήσει τους συναδέλφους του για βοήθεια.

Ο Ηλίας Βαλάτσος και ο Γιώργος Ζυμπίδης ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Ένας ακόμη πυροσβέστης τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ξεκαθαριστεί το τοπίο αναφορικά με τα αίτια της μοιραίας φωτιάς.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε φωτογραφίες:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον εισαγγελέας μια 34χρονη και οι δύο ανήλικες κόρες της



Υπενθυμίζεται ότι οι Αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις. Στο πλαίσιο της έρευνας και κατόπιν αξιοποίησης των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, πραγματοποιήθηκαν, με τη συνδρομή του Τμήματος Ασφαλείας Ζεφυρίου της ΕΛ.ΑΣ. οι προσαγωγές μίας 34χρονης γυναίκας και των δύο ανήλικων θυγατέρων της, ηλικίας 13 και 16 ετών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από το μέχρι στιγμής συγκεντρωθέν προανακριτικό υλικό προκύπτει ότι η 34χρονη, ο 44χρονος σύζυγός της και οι δύο ανήλικες θυγατέρες τους φέρονται να εναπόθεταν στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου υπολείμματα καύσης από ξυλόσομπα που χρησιμοποιούσαν στον ισόγειο χώρο, όπου διέμεναν.

Η εναπόθεση των υπολειμμάτων, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, συνδέεται άρρηκτα ως προς την αιτιώδη σύνδεσή της με την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Κατόπιν αξιολόγησης του προανακριτικού υλικού, συνελήφθησαν η 34χρονη και οι δύο ανήλικες, ενώ ο 44χρονος αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σήμερα, η 34χρονη και οι δύο κόρες της οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

«Πάτησαν πάνω στη σκάλα και έπεσαν στο κενό, ήταν πολύ μικρός ο χώρος και δεν μπορούσαν να βγουν»

Ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Πυροσβεστών, Κωνσταντίνος Παπαντώνης, μίλησε με δάκρυα στα μάτια για το τραγικό συμβάν.

Σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τις ζωές τους οι δύο πυροσβέστες, επισήμανε ότι «υπήρχε μια στριφτή σκάλα, είχε μια εγκοπή, κάτω ένα υπόγειο και ήταν γεμάτη από σκουπίδια και από φωτιά. Πατήσανε πάνω από τη σκάλα οι συνάδελφοι και έφυγαν από το κενό. Αυτά μου έχουνε πει. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο και πόσο μπορεί να ισχύει. Αυτό μου είπαν οι περισσότεροι συνάδελφοι που ρώτησα. […]».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Στο υπόγειο κάτω από τα σκουπίδια που ήτανε στη σκάλα, την περιστρεφόμενη. Ήταν πολύ μικρός ο χώρος και δεν μπορούσαν να ξαναβγούνε πάλι, ήταν όλα μες στη φωτιά», σημείωσε.

Επιπλέον, ο κ. Παπαντώνης έκανε λόγο για σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες, αλλά και για σημαντικές ελλείψεις, τονίζοντας ότι μέσα στο 2026 έχουν σκοτωθεί 13 πυροσβέστες πάνω στο καθήκον.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είδαμε καπνούς, ακούσαμε σειρήνες και ήρθαν ασθενοφόρα»

Νωρίτερα, πριν γίνει γνωστή η είδηση για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών, κάτοικος της περιοχής περιέγραψε στο Orange Press πώς έζησε τη φωτιά που ξέσπασε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο.

«Κατά τις 11:30 ακούσαμε σειρήνες. Βγήκαμε έξω, είδαμε φωτιά σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο. Ήρθαν οι πυροσβέστες, μετά είδαμε δυνάμεις της αστυνομίας να έρχονται, ασθενοφόρα, προφανώς κάποιοι πυροσβέστες… κάτι έγινε μέσα, δεν γνωρίζουμε εμείς λεπτομέρειες, γιατί δεν μας άφησαν να πλησιάσουμε. Δεν είδαμε πολύ μεγάλη φωτιά. Καπνούς είδαμε. Παλιά ήταν αλουμινάδικο, εργαστήριο, και έκανε αλουμίνια, πόρτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για το τραγικό περιστατικό

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δύο ακόμη στελέχη μας χάθηκαν, όταν επιχειρούσαν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κτίριο, επί της οδού Κατσαντώνη, στην περιοχή της Φυλής στην Αττική.

Οι δύο πυροσβέστες έπεσαν ηρωικά στον βωμό του καθήκοντος, όταν επιχειρούσαν, πιστοί στο καθήκον, για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Σύσσωμη η Φυσική Ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

Για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος θα διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, όλες οι σημαίες των Υπηρεσιών μας θα κυματίζουν μεσίστιες ως ένδειξη πένθους.

Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».

