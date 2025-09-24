Θλίψη για τον 20χρονο ναυτικό που σκοτώθηκε στο Blue Star Chios -Ήταν μόλις 15 μέρες στη δουλειά - iefimerida.gr

Μόλις 15 ημέρες είχε πιάσει δουλειά ο 20χρονος ναυτικός που βρήκε τραγικό θάνατο όταν εγκλωβίστηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο ισόγειο γκαράζ του πλοίου Blue Star Chios.

Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που κλήθηκε παρέλαβε τον νεαρό χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ εξετάζεται το σενάριο κάποιο αντικείμενο ή είδος ρουχισμού του 20χρονου να πιάστηκε στην πόρτα με αποτέλεσμα ο νεαρός να εγκλωβιστεί και να βρει τραγικό θάνατο.

«Ο σκοπός αυτών των πορτών είναι η ασφάλεια σχετικά με τα ύδατα»

Σύμφωνα με τον κ. Γιώργο Βάλλη, πρόεδρο της ΠΕΠΙΕΘ ο οποίος μίλησε στο iefimerida.gr πιθανόν ο νεαρός ναυτικός να προσπάθησε να περάσει, ενώ η πόρτα έκλεινε να εγκλωβίστηκε.

«Αυτές αυτές οι πόρτες έχουν φτιαχτεί έτσι ώστε σε πιθανή εισροή υδάτων να κλείσουν για να μην βουλιάξει το πλοίο. Αυτές οι πόρτες μόλις δοθεί εντολή να ανοίξουν ή να κλείσουν δεν σταματούν σε κανένα εμπόδιο και τερματίζουν την κίνησή τους. Λειτουργούν με μπουκάλες που ασκούν πίεση και μπορούν να κόψουν ή να συνθλίψουν οτιδήποτε βρεθεί μπροστά τους. Γιατί ο κύριος σκοπός τους είναι η ασφάλεια σχετικά με τα ύδατα σε ένα πλοίο. Είναι σχεδιασμένες για να σφραγίζουν και να αποτρέπουν την βύθιση του πλοίου σε περίπτωση εισροής νερού».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, κ. Αντώνης Νταλακογιώργος επισήμανε στο iefimerida.gr:

«Ο 20χρονος έχασε την ζωή του στην υδατοστεγή πόρτα που συνδέεται από το γκαράζ με το μηχανοστάσιο. Είναι συνέχεια του αντίστοιχου δυστυχήματος που συνέβη στην Πάτρα στο καταπέλτη του πλοίου CLAUDIA της ίδιας εταιρείας που έχασε την ζωή της μια 47χρονη ναυτεργάτρια διότι δεν τηρήθηκαν οι κανόνες ασφαλείας στην εκφόρτωση των οχημάτων στο γκαράζ του πλοίου. Έχουμε καταγγείλει επανειλημμένα για ελλιπή μέτρα προστασίας των ναυτεργατών, αλλά και για ανεπαρκείς ελέγχους των αρμόδιων αρχών και υπηρεσιών του ΥΕΝ. Απαιτούμε να διερευνηθούν οι αιτίες του νέου δυστυχήματος που οδήγησε στην απώλεια της ζωής ενός νέου ναυτεργάτη».



Το Λιμενικό Σώμα διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ έχει ενημερωθεί σχετικά και ο αρμόδιος εισαγγελέας.

«Σήμερα, στο πλοίο Blue Star Χίος στον Πειραιά, σημειώθηκε ένα τραγικό περιστατικό που συγκλονίζει την οικογένεια της ναυτιλίας. Ο 20χρονος ναυτικός παγιδεύτηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο ισόγειο γκαράζ του πλοίου και, παρά τις προσπάθειες, υπέκυψε στα τραύματα του.

Το γεγονός αυτό αναδεικνύει με τον πιο σκληρό τρόπο ότι η ασφάλεια στη θάλασσα και στους χώρους εργασίας των ναυτικών μας πρέπει να αποτελεί απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Ιδιαίτερη μέριμνα οφείλουμε να δείχνουμε στους νέους ναυτικούς, που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον χώρο και στον κλάδο. Αυτά τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται περισσότερο: να περνούν μέσα από γυμνάσια, να υπάρχει αυστηρός έλεγχος όλων των διαδικασιών και σωστή ενημέρωση. Οι νέοι χρειάζονται συνεχή στήριξη και καθοδήγηση μέχρι να αποκτήσουν την απαραίτητη εμπειρία για να ανταποκριθούν με ασφάλεια στις υψηλές απαιτήσεις του επαγγέλματος. Παράλληλα, είναι επιβεβλημένη η πλήρης διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος, ώστε να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα και να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον. Η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτίμητη. Η απώλεια ενός νέου ανθρώπου αποτελεί τραγωδία που δεν πρέπει να επαναληφθεί. Η προστασία των νέων ναυτικών δεν είναι μόνο υποχρέωση είναι ηθικό καθήκον όλων μας. Σεβασμός στη μνήμη του νεαρού ναυτικού και ειλικρινή συλλυπητήρια στους ανθρώπους του, με την ευχή να μην ξαναζήσουμε τέτοια τραγωδία» αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΕΠΙΕΘ.

Η ανακοίνωση της εταιρείας για την τραγωδία

Σήμερα το πρωί στις 8:00 στο Blue Star Chios το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος - Πειραιάς, εντοπίστηκε - χωρίς τις αισθήσεις του - ναυτικός του πλοίου εγκλωβισμένος σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα. Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό και παρείχε τις πρώτες βοήθειες.



Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά στις 09:15, ο ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.



Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη συμπαράστασή της στους οικείους του ναυτικού.



Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος.

24ωρη απεργία από ναυτεργατικά σωματεία στο Blue Star Χίος

Την ίδια ώρα, η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο επιβατηγό-οχηματαγωγό Blue Star Χίος, από τις 11:00 σήμερα έως τις 11:00 αύριο, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου με αφορμή των θάνατο του 20χρονου ναυτικού.