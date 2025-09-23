Θλίψη στον Βόλο για τον Ιάσονα που σε δευτερόλεπτα έχασε τη ζωή του στον φωταγωγό -Σε δύο ημέρες θα επέστρεφε Αθήνα - iefimerida.gr

Σοκ έχει προκαλέσει στον Βόλο ο θάνατος του 20χρονου Ιάσονα Ποπώλη, ο οποίος τα ξημερώματα έχασε τη ζωή του μετά από πτώση του σε φωταγωγό πολυκατοικίας, ενώ βρισκόταν με φίλους του στην ταράτσα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες τοπικών ΜΜΕ, ο νεαρός και δύο φίλοι του διασκέδαζαν στην ταράτσα, η γειτονιά ενοχλήθηκε, υπήρξε κάποια ένταση, και πάνω στην αποχώρηση ο Ιάσονας πάτησε πάνω στον φωταγωγό, του οποίου το πλαστικό κάλυμμα υποχώρησε ακαριαία, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό από τον 4ο όροφο σε δευτερόλεπτα και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Η παρέα του δεν αντιλήφθηκε αμέσως τι είχε συμβεί. Τον έψαχναν για 40 λεπτά, και μόνο όταν ακολούθησαν το στίγμα του κινητού του αντιλήφθηκαν την τραγωδία.

Η οικογένειά του ενημερώθηκε για το τραγικό δυστύχημα από την Αστυνομία.

Νεκροψία-νεκροτομή για τον 20χρονο φοιτητή -Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας

Η σορός του Ιάσονα μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, ενώ η Αστυνομία έχει αποκλείσει την εγκληματική ενέργεια και συνεχίζει τις έρευνες για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του δυστυχήματος.

Ο άτυχος νεαρός ήταν φοιτητής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Αθηνών και βοηθούσε τον πατέρα του, γνωστό επιχειρηματία της περιοχής, ενώ σε δύο μέρες θα έφευγε για Αθήνα προκειμένου να συνεχίσει την εξεταστική του.

Βυθισμένη στη θλίψη η οικογένεια του 20χρονου στον Βόλο

Η τραγική είδηση έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους και την τοπική κοινωνία, ενώ ο Σύλλογος «Βόλος Υδατοσφαίριση - Κολύμβηση» εξέφρασε «βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια για την απώλεια του πρώην αθλητή του».

Σύμφωνα με το gegonota.news, οι γονείς του κατέρρευσαν όταν ενημερώθηκαν στο νοσοκομείο πως ο μοναχογιός τους «έφυγε» από τη ζωή.

Ανακοίνωση συμπαράστασης εξέδωσε και ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Εστίασης και Διασκέδασης Νομού Μαγνησίας, η οποία αναφέρει: «Με βαθιά θλίψη και οδύνη πληροφορηθήκαμε την τραγική απώλεια του Ιάσονα Ποπώλη, γιου του συναδέλφου και φίλου μας Αποστολή Ποπώλη, ιδιοκτήτη του καταστήματος "Δωδώνη" στην Αγριά Βόλου. Ο Ιάσονας, μόλις 21 ετών, φοιτητής, έχασε με δραματικό τρόπο τη ζωή του τα ξημερώματα της Τρίτης σε δυστύχημα που συνέβη σε πολυκατοικία της οδού Ιωλκού στο κέντρο του Βόλου. Ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Εστίασης και Διασκέδασης Νομού Μαγνησίας εκφράζει τα πιο θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αποστολή Ποπώλη για την αβάσταχτη απώλεια του παιδιού τους. Η σκέψη μας βρίσκεται κοντά τους αυτές τις δύσκολες ώρες. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».