Θήβα: Πέταγαν πέτρες σε διερχόμενα οχήματα στην εθνική οδό -Πέντε συλλήψεις, ανάμεσά τους δύο ανήλικοι - iefimerida.gr

 Θήβα: Πέταγαν πέτρες σε διερχόμενα οχήματα στην εθνική οδό -Πέντε συλλήψεις, ανάμεσά τους δύο ανήλικοι
Θήβα: Πέταγαν πέτρες σε διερχόμενα οχήματα στην εθνική οδό -Πέντε συλλήψεις, ανάμεσά τους δύο ανήλικοι

Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi-Βασίλης Παπαδόπουλος
Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Παρασκευής στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, κοντά στη Θήβα, όταν ομάδα ατόμων πετούσε πέτρες σε διερχόμενους οδηγούς.

Σύμφωνα με το lamiareport, tο περιστατικό εκτυλίχθηκε στο ρεύμα προς Λαμία, στο 84,5 xλμ, όπου διερχόμενα οχήματα δέχτηκαν πέτρες από άτομα που είχαν συγκεντρωθεί στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) του αυτοκινητοδρόμου. Οι οδηγοί ενημέρωσαν άμεσα τις αρχές, με αποτέλεσμα να υπάρξει κινητοποίηση της Α΄ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς καθώς και του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν πέντε άτομα Ρομά που βρίσκονταν κοντά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο: τρεις ενήλικες (δύο άνδρες και μία γυναίκα) και δύο ανήλικους, ένα αγόρι και ένα κορίτσι.

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στον οδηγό του αυτοκινήτου, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Το όχημα ακινητοποιήθηκε και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν το Σάββατο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βοιωτίας, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες πράξεις που έθεσαν σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια.

