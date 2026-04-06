Θήβα: Τρόμος για γυναίκα και γιο -Τέσσερις κουκουλοφόροι άρπαξαν χρυσαφικά και μεγάλο χρηματικό ποσό - iefimerida.gr

Σκηνές τρόμου στην Θήβα, τέσσερις κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε σπίτι απειλώντας μητέρα και γιο για να αποσπάσουν χρήματα και τιμαλφή.

Σύμφωνα με το LamiaReport, οι δράστες ήταν αποφασισμένοι και δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν απειλές για να πετύχουν τον σκοπό τους.

Κατά την εισβολή τους στο σπίτι, λίγα λεπτά μετά την αποχώρηση του ιδιοκτήτη, φέρονται να κρατούσαν όπλο και ένα κατσαβίδι.

Υπό το καθεστώς φόβου, ανάγκασαν τη σύζυγο του ιδιοκτήτη και τον 27χρονο γιο τους να τους υποδείξουν πού βρίσκονταν τα κοσμήματα και τα υπόλοιπα πολύτιμα αντικείμενα της κατοικίας.

Θήβα: Έφυγαν με λεφτά και κοσμήματα και εξαφανίστηκαν

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι ληστές απέσπασαν σημαντικό χρηματικό ποσό, ενώ η συνολική αξία των κοσμημάτων που αφαιρέθηκαν δεν έχει προσδιοριστεί.

Το χρηματικό ποσό προσδιορίζεται στα 150.000 – 200.000 ευρώ σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην ΕΛ.ΑΣ., όπως αναφέρει το radiothiva.gr.

Αμέσως μετά τη διαφυγή των δραστών, οι οποίοι εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση, τα θύματα ειδοποίησαν τις Αρχές. Η αστυνομία προχώρησε σε εκτεταμένες αναζητήσεις, στήνοντας μπλόκα σε κομβικά σημεία του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν προκύψει αποτελέσματα.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών που εξετάζει όλα τα πιθανά στοιχεία που μπορεί να άφησαν πίσω τους οι δράστες, καθώς και υλικό από κάμερες ασφαλείας σε σημεία απ’ όπου εκτιμάται ότι διήλθαν.