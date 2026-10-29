Θεσσαλονίκη: Μπήκε με μαχαίρι σε ψιλικατζίδικο τα ξημερώματα - «Άρπαξε» 500 ευρώ, συνελήφθη μία ώρα μετά - iefimerida.gr

Ληστεία υπό την απειλή μαχαιριού σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε κατάστημα ψιλικών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με την ΕΛΑΣ να συλλαμβάνει τον δράστη περίπου μία ώρα μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με το thestival.gr, γύρω στις 04:00 ο άνδρας εισέβαλε στο κατάστημα που βρίσκεται στην πλατεία Αντιγονιδών, κρατώντας μαχαίρι.

Αφού απείλησε τον υπάλληλο, άρπαξε περίπου 500 ευρώ και διέφυγε από το σημείο.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του δράστη.

Περίπου μία ώρα αργότερα, στις 05:00, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.