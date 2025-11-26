Έκρηξη με γκαζάκια Θεσσαλονίκη: Πρώην υπάλληλος της ΕΥΠ διαμένει στην πολυκατοικία που έγινε στόχος - iefimerida.gr

Ένας πρώην υπάλληλος της ΕΥΠ ερευνάται ως πιθανός στόχος της επίθεσης με γκαζάκια σε πολυκατοικία που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Καλαμαριά.

Όπως αναφέρει το emakedonia επικαλούμενο πληροφορίες από υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΛΑΣ, στην πολυκατοικία στην οδό Σμύρνης 10, διαμένει ένας άντρας που υπηρετούσε στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και απομακρύνθηκε διότι χαρακτηρίστηκε μη αξιόπιστος. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος άντρας πλέον εργάζεται ως σύμβουλος στη διοίκηση του Αγίου Όρους.

Θεσσαλονίκη: Η Κρατική Ασφάλεια έχει αναλάβει την έρευνα

Την έρευνα πλέον για την τοποθέτηση του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού έχει αναλάβει η Κρατική Ασφάλεια.

Στην ίδια πολυκατοικία διαμένει ένας συνταξιούχος αστυνομικός και ένας δικηγόρος, αλλά μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον πιθανό στόχο κινούνται μόνο γύρω από τον πρώην υπάλληλο της ΕΥΠ.