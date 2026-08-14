 Θεσσαλονίκη: Ξυλοκόπησαν και λήστεψαν αστυνομικό εκτός υπηρεσίας στην παραλία - iefimerida.gr
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Θεσσαλονίκη: Ξυλοκόπησαν και λήστεψαν αστυνομικό εκτός υπηρεσίας στην παραλία

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Φωτογραφία: INTIMENEWS/ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
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Επίθεση από ομάδα ατόμων, τα οποία φέρεται να τον χτύπησαν και στη συνέχεια να του άρπαξαν το τσαντάκι, κατήγγειλε ένας αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την καταγγελία του, ο αστυνομικός βρισκόταν εκτός υπηρεσίας και κινούνταν στην παραλία της Θεσσαλονίκης, στο ύψος του «Μακεδονία Παλλάς», όταν δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων έξω από το ξενοδοχείο.

Οι δράστες φέρεται να τον χτύπησαν και να του αφαίρεσαν το τσαντάκι που είχε μαζί του. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, μέσα σε αυτό υπήρχαν χρήματα και προσωπικά αντικείμενα.

Από την επίθεση ο αστυνομικός τραυματίστηκε και χρειάστηκε να μεταβεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, ώστε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των ατόμων που φέρεται να εμπλέκονται στην επίθεση και τη ληστεία.

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