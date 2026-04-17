Στη Θεσσαλονίκη ξηλώνουν την άσφαλτο και φυτεύουν δέντρα -Δημιουργείται νέο πάρκο με θέα θάλασσα [εικόνες] - iefimerida.gr

Οι μπουλντόζες άρχισαν να ξηλώνουν από το πρωί την άσφαλτο στην πλατεία Ελευθερίας στη Θεσσαλονίκη, ώστε μέσα στους επόμενους μήνες να γίνει ένας νέος δημόσιος χώρος.

Σε αυτό το σημείο θα γίνει ένας χώρος με πράσινο και θέα προς τη θάλασσα που θα απολαμβάνουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Θεσσαλονίκης και ένα Πάρκο Μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η «μεταμόρφωση» της πλατείας στη Θεσσαλονίκη

Ο εργολάβος, το προηγούμενο διάστημα κατέθεσε όλες τις προτάσεις του σε σχέση με την εφαρμοσιμότητα της μελέτης για την ανάπλαση του χώρου, οι οποίες έγιναν αποδεκτές από τη διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Οι εργασίες ξεκίνησαν από την επάνω πλευρά των οδών Μητροπόλεως με Βενιζέλου και σταδιακά το εργοτάξιο θα αναπτύσσεται, ενώ τρία ξερά πλατάνια θα αφαιρεθούν. Στη θέση τους θα φυτευτούν άλλα μεγάλα δέντρα, όπως ορίζονται στις προδιαγραφές της μελέτης, ενώ παραγγέλλονται τα απαραίτητα υλικά για τη «μεταμόρφωση» της πλατείας.

«Είναι ένα έργο που το περιμέναμε πώς και πώς στη Θεσσαλονίκη», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, Πρόδρομος Νικηφορίδης, για την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας που συνδέεται άρρηκτα με το Ολοκαύτωμα. Εκεί, τον Ιούλιο του 1942, οι Ναζί συγκέντρωσαν 9.000 Εβραίους άνδρες, υποβάλλοντάς τους σε εξευτελισμό και καταγραφή για καταναγκαστική εργασία, ξεκινώντας την εκτόπιση σχεδόν 50.000 Εβραίων της πόλης προς το Άουσβιτς.

Δείτε φωτογραφίες παρακάτω

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στόχος της δημοτικής αρχής, όπως έχει αναφερθεί, είναι να παραδοθεί το Πάρκο Μνήμης την άνοιξη του 2027, προσφέροντας στους επισκέπτες πράσινο και δέντρα, υδάτινα στοιχεία για τη βελτίωση του μικροκλίματος, καθιστικούς χώρους, προσβάσιμες διαδρομές, σύγχρονο φωτισμό και ανάδειξη της ιστορικής μνήμης του τόπου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ