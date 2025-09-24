 Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με σύγκρουση τριών οχημάτων -Ένας τραυματίας και σοβαρές υλικές ζημιές [βίντεο] - iefimerida.gr
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Ένα άτομο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας thestival.gr, το τροχαίο έγινε γύρω στις 6 το πρωί στον δρόμο Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας και σε αυτό φαίνεται πως εμπλέκονται τρία οχήματα, τα οποία συγκρούστηκαν στο ύψος της Αγίας Τριάδας.

Όπως προαναφέρθηκε, συνέπεια του τροχαίου ήταν να τραυματιστεί ένα άτομο. Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος.

Πώς έγινε το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ΙΧ μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, προσέκρουσε πάνω σε ένα άλλο ΙΧ και στη συνέχεια, πάνω σε ένα βαν με τρέιλερ. Η σφοδρή σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να διαλυθεί όλο το μπροστινό μέρος του πρώτου ΙΧ, να αναποδογυρίσει το βαν και το τρέιλερ να βρεθεί στην άκρη του δρόμου.

Δείτε βίντεο από το σημείο όπου έγινε το τροχαίο:

