 Θεσσαλονίκη: Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή αυτοκινήτου -Στο νοσοκομείο η τραυματίας οδηγός - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή αυτοκινήτου -Στο νοσοκομείο η τραυματίας οδηγός

Τροχαίο ατύχημα
Τροχαίο ατύχημα
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Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Μουδανιών στο ύψος του Νέου Ρυσίου, στο ρεύμα προς Χαλκιδική.

Σύμφωνα με το voria.gr, λίγο μετά τις 6 το πρωί, ο οδηγός αυτοκινήτου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος προσέκρουσε στα στηθαία με αποτέλεσμα να ανατραπεί το ΙΧ.

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Από το τροχαίο, σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, τραυματίστηκε μία γυναίκα ηλικίας 45 ετών, και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με κάκωση κεφαλής, στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ερευνά το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.

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