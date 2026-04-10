Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις νεαρών για διαρρήξεις οχημάτων -Άνοιξαν 23 ΙΧ σε 48 ώρες - iefimerida.gr

Τρεις νεαροί συνελήφθησαν τα ξημερώματα από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης έπειτα από αναζητήσεις για τον εντοπισμό δραστών διαρρήξεων ΙΧ.

Οι διαρρήξεις έγιναν στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμαριάς.

Διέρρηξαν 23 οχήματα στη Θεσσαλονίκη

Πρόκειται για έναν αλλοδαπό και δύο ημεδαπούς, οι οποίοι, μέσα σε λίγες ώρες διέρρηξαν δώδεκα οχήματα, ενώ, όπως προέκυψε από τη συνεχιζόμενη έρευνα, τρεις μέρες νωρίτερα, μαζί με συνομήλικο συνεργό τους, τα στοιχεία του οποίου έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, προέβησαν στη διάρρηξη έντεκα ακόμη οχημάτων, στην περιοχή Χαριλάου, απ’ όπου αφαίρεσαν κινητό τηλέφωνο και πλήθος προσωπικών αντικειμένων των κατόχων τους, όπως γυαλιά, αρώματα κ.α.

Κατά τη σύλληψή τους, οι δράστες διαπιστώθηκε ότι έφεραν χρηματικά ποσά, τρία κινητά τηλέφωνα, ένα φορητό υπολογιστή τύπου tablet, διαρρηκτικά εργαλεία, φακούς και πλήθος αντικειμένων την κατοχή των οποίων δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν.

Πέραν της δικογραφίας που περιλαμβάνει τα τέσσερα προαναφερόμενα άτομα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων των ανηλίκων για παραμέληση της εποπτείας τους. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ