Θεσσαλονίκη: Τον εκβίαζαν και προσπάθησαν να του πάρουν το κινητό -Δύο συλλήψεις - iefimerida.gr

Στη σύλληψη δύο ατόμων 28 και 19 ετών προχώρησαν οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη, καθώς, όπως διαπιστώθηκε, εκβίαζαν 19χρονο και προσπάθησαν να τον κλέψουν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, με το πρόσχημα οφειλής﻿ οι δύο συλληφθέντες εκβίαζαν 19χρονο φίλο τους απαιτώντας χρηματικά ποσά.

Του έκλεψαν τη ζακέτα

Όταν αυτός δεν ενέδωσε προσπάθησαν να του αφαιρέσουν το κινητό τηλέφωνό του. Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά την προσπάθεια του 19χρονου να απομακρυνθεί, οι δράστες κατάφεραν να του αποσπάσουν τη ζακέτα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Αστυνομικοί ομάδας “Ζ”, μεσημεριανές ώρες χθες (14-04-2026), εντόπισαν στην περιοχή κέντρου της πόλης και συνέλαβαν δύο ημεδαπούς ηλικίας 28 και 19 ετών, διότι, με το πρόσχημα οφειλής, εκβίαζαν 19χρονο φίλο τους απαιτώντας χρηματικά ποσά και όταν αυτός δεν ενέδωσε, αποπειράθηκαν να του αφαιρέσουν το κινητό του τηλέφωνο.

Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν τη ζακέτα του παθόντα κατά την προσπάθειά του να απομακρυνθεί από αυτούς. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα».