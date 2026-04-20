Θεσσαλονίκη: Υποχώρησε τοιχίο αντιστήριξης και αυτοκίνητο έπεσε στο κενό, δείτε βίντεο και εικόνες - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές στη Θεσσαλονίκη καθώς κατά τη διάρκεια εργασιών υποχώρησε τοιχίο αντιστήριξης με αποτέλεσμα να «αιωρούνται» αυτοκίνητα στην άκρη δρόμου.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το emakedonia.gr κατά τη διάρκεια εργασιών για εγκατάσταση οπτικών ινών στην περιοχή των Στάβλων Παπάφη προκλήθηκε θραύση σε αγωγό της ΕΥΑΘ, με αποτέλεσμα να παρασυρθούν μεγάλες ποσότητες από χώματα και να υποχωρήσει τοιχίο αντιστήριξης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτοκίνητο έπεσε στο κενό

Αποτέλεσμα ήταν αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα στην περιοχή να «αιωρούνται» στην άκρη του πρανούς, ενώ ένα από αυτά έπεσε στο κενό.

Σύλληψη του υπεύθυνου του έργου

Σε μία σύλληψη προχώρησε η Αστυνομία μετά την υποχώρηση του. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, πρόκειται για τον 28χρονο, υπεύθυνο του έργου για τις οπτικές ίνες.

Εις βάρος του σχηματίζεται δικογραφία από το αστυνομικό τμήμα Τούμπας - Τριανδρίας, ενώ για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Βίντεο και εικόνες από το σημείο

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε αποκλεισμό της περιοχής

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ίδιο μέσο, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, επικοινώνησε άμεσα με τις υπηρεσίες του δήμου ζητώντας να επιβληθεί άμεσα υψηλό πρόστιμο στον εργολάβο οπτικών ινών, ενώ σε σχετική τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του δήμου, Πρόδρομος Νικηφορίδης, απαιτήθηκε από τον ίδιο εργολάβο να αποκαταστήσει τη ζημιά που προκάλεσε στο σημείο.