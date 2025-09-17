 Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε και η δεύτερη σορός που είχε εντοπιστεί στον Θερμαϊκό -Ανήκει σε 24χρονο Σομαλό - iefimerida.gr
Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε και η δεύτερη σορός που είχε εντοπιστεί στον Θερμαϊκό -Ανήκει σε 24χρονο Σομαλό

Tαυτοποιήθηκε και η δεύτερη σορός που είχε εντοπιστεί τη Δευτέρα στον Θερμαϊκό κόλπο και συγκεκριμένα στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, πρόκειται για υπήκοος Σομαλίας, ηλικίας 24 ετών.

Θερμαϊκός: Η πρώτη σορός άνηκε σε 23χρονο ημεδαπό

Τη Δευτέρα ανασύρθηκε από τον Θερμαϊκό μια ακόμη σορός που άνηκε σε 23χρονο ημεδαπό.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τα αίτια θανάτου των δύο αντρών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

