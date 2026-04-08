Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε 48χρονος για επίθεση με αυτοσχέδιο μηχανισμό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» - iefimerida.gr

Ταυτοποιήθηκε 48χρονος στη Θεσσαλονίκη, για επίθεση με αυτοσχέδιο μηχανισμό στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης» τον Δεκέμβριο.

Υπόθεση ρίψης αυτοσχέδιου εκρηκτικού-εμπρηστικού μηχανισμού που σημειώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης» του Άρη, στη Χαριλάου, εξιχνίασαν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ως δράστης ταυτοποιήθηκε 48χρονος, οργανωμένος οπαδός αντίπαλης ομάδας, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και συνεργός του.

Όπως προέκυψε από την έρευνα του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, οι δύο άνδρες προσέγγισαν με δίκυκλο το «Κλεάνθης Βικελίδης», όπου ο 48χρονος αποβιβάστηκε και πέταξε τον αυτοσχέδιο μηχανισμό σε υαλοπίνακα Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), που λειτουργεί σε ισόγειο χώρο, κάτω από θύρα του γηπέδου.

Θεσσαλονίκη: Δικογραφία για δύο, με πολλά αδικήματα

Η δικογραφία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει κατά περίπτωση τα εξής αδικήματα:

εμπρησμό,

έκρηξη,

κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών,

φθορά ξένης ιδιοκτησίας,

παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητικής βίας και όπλων.

Από την έκρηξη, η οποία έγινε τα ξημερώματα της 22ας Δεκεμβρίου 2025, προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο ΚΔΑΠ και μικρής έκτασης πυρκαγιά, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας.