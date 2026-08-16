Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν τρεις μεθυσμένοι οδηγοί, ανάμεσά τους και οδηγός φορτηγού - iefimerida.gr

Τρία άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο 24ωρο, στο πλαίσιο ελέγχων για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την τήρηση του ΚΟΚ.

Κατά τη διάρκεια των αλκοτέστ διαπιστώθηκε ότι και οι τρεις οδηγοί είχαν καταναλώσει ποσότητες αλκοόλ επιπλέον του επιτρεπόμενου ορίου.

Πρόκειται για ημεδαπούς ηλικίας 52, 29 και 38 ετών.

Οι δύο πρώτοι εντοπίστηκαν να οδηγούν επιβατικά οχήματα στο κέντρο της πόλης και στον Εύοσμο αντίστοιχα.

Ο 38χρονος συνελήφθη στη Νέα Μηχανιώνα να οδηγεί φορτηγό υπό την επήρεια μέθης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.