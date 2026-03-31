Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ξανά η 77χρονη για τον θάνατο του συζύγου της -Της ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία - iefimerida.gr

 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ξανά η 77χρονη για τον θάνατο του συζύγου της -Της ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία
ΕΛΛΑΔΑ

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Δίωξη για ανθρωποκτονία ασκήθηκε στην 77χρονη σύζυγο του 82χρονου που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη.

Η 77χρονη συνελήφθη ξανά και παραπέμφθηκε στον ανακριτή, καθώς τα αποτελέσματα της αξονικής που έγιναν στον υπερήλικα έδειξαν πως υπήρχαν κατάγματα.

Η σύζυγός του είχε ισχυριστεί πως είχε πέσει στο έδαφος και δεν μπορούσε να τον σηκώσει, εξηγώντας πως πέθανε από φυσικά αίτια, ωστόσο και πάλι της είχε ασκηθεί δίωξη για παραμέληση ανθρώπου, ο οποίος στη συνέχεια απεβίωσε.

Η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του ηλικιωμένου δεν είχε εντοπίσει ευρήματα που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Ο ηλικιωμένος άνδρας έφερε ένα τραύμα στο κεφάλι που συνάδει με χτύπημα από πτώση, δίχως να υπάρχουν άλλα ευρήματα που να οδηγούν έστω και στην υποψία της εγκληματικής ενέργειας.

Ωστόσο, η αξονική έδειξε ότι το θύμα είχε κατάγματα.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

