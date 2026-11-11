 Συνελήφθη 39χρονος για οπλοκατοχή στη Θεσσαλονίκη -Προσπάθησε να ξεφύγει τον έλεγχο μπαίνοντας σε λεωφορείο - iefimerida.gr
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Συνελήφθη 39χρονος για οπλοκατοχή στη Θεσσαλονίκη -Προσπάθησε να ξεφύγει τον έλεγχο μπαίνοντας σε λεωφορείο

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Χειροπέδες / Φωτογραφία αρχείου INTIME: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ
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Στη σύλληψη ενός 39χρονου ο οποίος προσπάθησε να αποφύγει των έλεγχο των αρχών μπαίνοντας σε λεωφορείο, προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με το thestival.gr ο 39χρονος ενώ βρισκόταν στην οδό Μητροπόλεως είδε αστυνομικούς να τον πλησιάζουν προκειμένου να του κάνουν έλεγχο.

Ο ίδιος επιβιβάστηκε σε λεωφορείο που περνούσε εκείνη την ώρα από το σημείο, προκειμένου να ξεφύγει.

Έκρυψε το όπλο στη θέση που καθόταν

Ωστόσο, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης σταμάτησαν το λεωφορείο και αφού εντόπισαν τον 39χρονο βρήκαν στη θέση που καθόταν επιμελώς κρυμμένο ένα πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε 10 φυσίγγια.

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς ο 39χρονος ενώ διαπιστώθηκε ότι παρέμενε παράνομα στη χώρα.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον άνδρα ενώ σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το ίδιο μέσο, αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του.

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