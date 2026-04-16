Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός νταλίκας μετά από τροχαίο - iefimerida.gr

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός νταλίκας μετά από τροχαίο

Τροχονόμος μπροστά από περιπολικό
Φωτογραφία αρχείου: ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / EUROKINISSI
Οδηγός νταλίκας ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές στη Θεσσαλονίκη, ενώ διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση η ΕΛΑΣ.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., ο 49χρονος οδηγός, υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας, συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγείται ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

Το τροχαίο συνέβη, χθες το μεσημέρι, στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης - Καλοχωρίου. Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ (Θεσσαλονίκης), που διενήργησαν έλεγχο στον 49χρονο οδηγό του βαρέως οχήματος (ελκυστήρας με επικαθήμενο.

Από την αλκοολομέτρηση που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν του προβλεπόμενου ορίου και στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας (0,76 και 0,78 mg/l εκπνεόμενου αέρα, αντιστοίχως).

