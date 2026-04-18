Θρίλερ με βρέφος στη Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη δικηγόρος και 20χρονη μητέρα -Δίωξη για εμπορία ανθρώπων - iefimerida.gr

Ένας 48χρονος μαζί με μία 20χρονη έχουν συλληφθεί για υπόθεση με νεογνό στη Θεσσαλονίκη.

Τα δύο άτομα -δικηγόρος ο 48χρονος- και η 20χρονη αλλοδαπή συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας-Χορτιάτη για ψευδή δήλωση στοιχείων της οικογενειακής κατάστασης μεταξύ γονέα και παιδιού.

Η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος των συλληφθέντων δίωξη για εμπορία ανθρώπων, για διατάραξη της οικογενειακής τάξης και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.

Έκαναν σύμφωνο συμβίωσης και το έλυσαν μετά τη γέννηση του μωρού

Η καταγγελία έγινε από το ιατρικό προσωπικό της κλινικής, καθώς οι ενέργειες τους κίνησαν τις υποψίες, ενώ το μωρό με εντολή εισαγγελέα βρίσκεται σε νεογνολογική κλινική. Οι δύο συλληφθέντες μέχρι να απολογηθούν παραμένουν υπό κράτηση.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η υπόθεση ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2026 όταν ο 48χρονος ήρθε σε επαφή με την 20χρονη, η οποία ήταν έγκυος, και προχώρησαν στη σύναψη συμφώνου συμβίωσης. Στις 14 Απριλίου 2026 γεννήθηκε το παιδί, το οποίο δηλώθηκε ως τέκνο των δύο, ενώ την επόμενη ημέρα το σύμφωνο συμβίωσης λύθηκε.

Μετά τη λήψη εξιτηρίου από ιδιωτική κλινική, οι δύο εμπλεκόμενοι αποχώρησαν με διαφορετικά οχήματα. Ο 48χρονος είχε μαζί του το βρέφος, ενώ στη συνέχεια φέρεται να προσέλαβε και βρεφονηπιοκόμο για τη φροντίδα του παιδιού.