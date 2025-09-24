Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 38χρονος για μπάζωμα ρέματος -Ήθελε να μεγαλώσει το οικόπεδό του για να φτιάξει... γήπεδο - iefimerida.gr

Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη ένας 38χρονος, κατηγορούμενος για σωρεία παράνομων ενεργειών προκειμένου να κατασκευάσει ποδοσφαιρικό γήπεδο σε περιοχή του Ευόσμου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το thestival.gr, ο 38χρονος ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024 τις παράνομες εργασίες, μπάζοντας την κοίτη ρέματος για να επεκτείνει το οικόπεδό του, το οποίο βρίσκεται πλησίον αυτού. Παρά τις υποδείξεις των αρμοδίων Υπηρεσιών να αποκαταστήσει την κοίτη στην αρχική της μορφή, ο ίδιος προχώρησε στην κατασκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου.

Επιπτώσεις στο περιβάλλον

Η Αστυνομία επισημαίνει ότι οι ενέργειες του 38χρονου, που πραγματοποιήθηκαν χωρίς τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές και πολεοδομικές άδειες, προκάλεσαν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, μεταβολή της γεωμορφολογίας του εδάφους και της κοίτης του ρέματος, καθώς και διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας της περιοχής.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον ακριβή προσδιορισμό των επιπτώσεων και των τυχόν πρόσθετων παραβάσεων.



Η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης:

«Στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης διαπιστώθηκε παράνομη και αυθαίρετη μετατόπιση – μεταβολή φυσικής κοίτης ρέματος και κατάληψη δημόσιας έκτασης στην ευρύτερη περιοχή του Ευόσμου.

Για την υπόθεση συνελήφθη 38χρονος ημεδαπός, ο οποίος ως υπεύθυνος και συνδιαχειριστής επιχείρησης, με χρήση μηχανημάτων έργων και ανατρεπόμενου φορτηγού, προέβη στην εκτέλεση εργασιών διάστρωσης δημόσιας έκτασης με χαλίκι, έκταση στην οποία βρισκόταν, προηγουμένως, κοίτη ρέματος με σκοπό την κατασκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο συλληφθείς, τον Νοέμβριο του 2024, είχε προχωρήσει σε παράνομη και αυθαίρετη μετατόπιση – μεταβολή φυσικής κοίτης ρέματος, προς επέκταση όμορου αγροτεμαχίου συμφερόντων του και αντί να την επαναφέρει, σύμφωνα με εντολές συναρμόδιων Υπηρεσιών που διενήργησαν αυτοψίες, με συντονισμένες ενέργειες προχωρούσε σε κατασκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου, καταλαμβάνοντας δημόσια έκταση.

Από τις ενέργειες αυτές, που έγιναν κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και άνευ σχετικών περιβαλλοντικών και πολεοδομικών αδειοδοτήσεων, προκλήθηκε ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος με μεταβολή της γεωμορφολογίας του εδάφους και της κοίτης διερχόμενου ρέματος, καθώς και διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας της περιοχής.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

Δείτε εικόνες από τη Θεσσαλονίκη:

Φωτογραφίες: thestival.gr