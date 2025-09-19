Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 33χρονος με 6 κιλά κοκαΐνης και κάνναβης -Τα βρήκε ο σκύλος «IRIS» σε ντουλάπα [βίντεο] - iefimerida.gr

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ένας 33χρονος, καθώς συνελήφθη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς ερεύνησαν το σπίτι του συλληφθέντα στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 998 γραμμαρίων, μία συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 5 κιλών και 250 γραμμαρίων, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο σκύλος «IRIS» εντόπισε τα ναρκωτικά -Ήταν κρυμμένα στις ντουλάπες

Στις έρευνες πήρε μέρος και ο σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «IRIS» του τελωνείου Ευζώνων, που εντόπισε τα ναρκωτικά κρυμμένα στις ντουλάπες.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ