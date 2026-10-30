Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 26χρονος φυγόποινος -Προσπάθησε να ξεφύγει από τον αστυνομικό έλεγχο - iefimerida.gr

Στη σύλληψη ενός 26χρονου φυγόποινου προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη μετά από πεζή καταδίωξη.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, εις βάρος του 26χρονου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για ληστεία, με ποινή κάθειρξης 5 ετών και χρηματική ποινή, όπως επίσης βούλευμα για έκτιση υπολοίπου ποινής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 26χρονος επιχείρησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο ωστόσο όταν τελικά τον σταμάτησαν οι αρχές δήλωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας, επιδεικνύοντας ταυτότητα συγγενικού του προσώπου.

ΑΠΕ - ΜΠΕ