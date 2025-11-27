Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 16χρονος για διακίνηση ναρκωτικών - iefimerida.gr

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν χθες (26/11) οι Αρχές στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης για ναρκωτικά. Όπως προέκυψε από τις Αρχές ένας16χρονος είχε πουλήσει χασίς σε έναν 17χρονο.

Ύστερα από έρευνες στο σπίτι του πρώτου, διαπιστώθηκε ότι διακινούσε ουσίες, καθώς βρέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 16χρονος είχε πάνω του 4 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 7,14 γραμμαρίων, 2 συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης «σοκολάτα» συνολικού βάρους 2,41 γραμμαρίων, 1 ζυγαριά ακριβείας, 1 μεταλλικός τρίφτης και το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ, ως προερχόμενο από την εμπορία των ουσιών.

Επιπλέον συνελήφθη κι ένας 17χρονος, διότι στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο αυτοσχέδια τσιγάρα περιέχοντα ακατέργαστη κάνναβη, τα οποία είχε προμηθευτεί από τον 16χρονο έναντι χρηματικού ποσού.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του 16χρονου, παρουσία εκπροσώπου δικαστικής Αρχής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1 συσκευασία ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους (173) γραμμαρίων, 1 μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης και 4 σακουλάκια με υπολείμματα κάνναβης.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, θα οδηγηθούν αρμοδίως.