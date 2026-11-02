Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες και πρόστιμο σε 40χρονη - Άφησε τον σκύλο της μόνο του μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο για μία ώρα - iefimerida.gr

Για περίπου μία ώρα παρέμεινε κλεισμένος μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο ένας σκύλος στην περιοχή της Ανάληψης, στη Θεσσαλονίκη.

Τον σκύλο εντόπισε περαστικός, ο οποίος ειδοποίησε την Αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή το βράδυ, όταν ο πολίτης διαπίστωσε ότι το ζώο βρισκόταν μόνο στο όχημα, χωρίς να υπάρχει κάποιος κηδεμόνας του στο σημείο.

Για την υπόθεση συνελήφθη η 40χρονη κηδεμόνας του σκύλου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας σχετικά με την ευζωία των ζώων, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Παράλληλα, της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.