 Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 39χρονου για παράνομη μεταφορά μεταναστών μετά από καταδίωξη στην Εγνατία - iefimerida.gr
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Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 39χρονου για παράνομη μεταφορά μεταναστών μετά από καταδίωξη στην Εγνατία

Αστυνομία
Αστυνομία / EUROKINISSI / ΑΡΕΤΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ
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Για παράνομη μεταφορά μεταναστών συνελήφθη 39χρονος στη Θεσσαλονίκη.

Ο άντρας, σύμφωνα με την Αστυνομία, εντοπίστηκε χθες το βράδυ να κινείται με Ι.Χ. φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού και επιχείρησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο στα διόδια Ανάληψης, αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε τελικά στην Ευκαρπία, όπου συνελήφθη ο 39χρονος οδηγός. Όπως διαπιστώθηκε, στο όχημα επέβαιναν τέσσερα άτομα, από το Πακιστάν και το Αφγανιστάν, που στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν οι ίδιοι, είχαν εισέλθει στην Ελλάδα μέσω του Έβρου, καταβάλλοντας 5.000 ευρώ, ο καθένας, σε μέλη κυκλώματος το οποίο δραστηριοποιείται στην Τουρκία, προκειμένου να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

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