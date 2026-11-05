Θεσσαλονίκη: Σύλληψη έξι ανηλίκων που λήστεψαν 16χρονο -Συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης καταστήματος που αγόρασε το κλεμμένο κινητό - iefimerida.gr

Ληστεία σε βάρος του 16χρονου σημειώθηκε στην περιοχή των Αμπελοκήπων στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Τρίτης με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε επτά συνολικά συλλήψεις.

Σύμφωνα με το thestival.gr έξι ανήλικοι ηλικίας 12-16 ετών, πλησίασαν τον 16χρονο και αφού τον χτύπησαν, του αφαίρεσαν ένα κινητό τηλέφωνο, 20 ευρώ και κλειδιά που είχε πάνω του.

Χειροπέδες και στον ιδιοκτήτη μαγαζιού που αγόρασε το κλεμμένο κινητό



Μετά την καταγγελία του περιστατικού στην αστυνομία και τις έρευνες της ΕΛΑΣ συνελήφθησαν οι έξι ανήλικοι και προέκυψε ότι δύο από αυτούς πούλησαν το κλεμμένο κινητό σε κατάστημα.

Οι αστυνομικοί μετέβησαν στο εν λόγω κατάστημα και συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη κατάσχοντας το κινητό το οποίο αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.